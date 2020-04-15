Пентагон заявил о естественном происхождении коронавируса Covid-19

Ранее сенатор-республиканец Том Коттон заявлял, что вирус мог быть создан в "суперлаборатории", расположенной в Ухане. На это в китайском МИДе ответили, что инфекция могла быть завезена в страну американскими военными, пишет портал РБК.

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Власти США считают, что коронавирус Covid-19 имеет естественное происхождение, однако окончательных выводов на эту тему у разведки пока нет. Об этом на брифинге заявил председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли, сообщает Reuters.

"Я бы просто сказал на данном этапе, что эти [выводы] неокончательные. Хотя вес свидетельств указывает на естественное [происхождение вируса]. Тем не менее наверняка мы не знаем", — сказал он.

По словам генерала, на эту тему ходит большое количество слухов и спекуляций в СМИ, а также в интернет-блогах. "Ничего удивительного, что мы проявили к этому большой интерес, и у нас было много разведданных, чтобы серьезно изучить этот вопрос", — добавил Милли.

В конце января американский сенатор-республиканец Том Коттон заявил, что в китайском городе Ухань, где в декабре 2019 года произошла вспышка коронавируса, расположена "единственная в КНР суперлаборатория четвертого уровня биобезопасности, которая работает с самыми смертоносными патогенными микроорганизмами в мире, включая коронавирус". Этим высказыванием он намекнул на то, что Covid-19 имеет искусственное происхождение.

Китайский посол в Вашингтоне Цуй Тянькай, комментируя это высказывание, сказал, что любые теории, связывающие появление этого коронавируса с разработками биологического оружия, "абсолютно сумасшедшие". "Очень губительно и опасно подогревать подозрения, слухи и распространять их среди людей. Во-первых, это вызовет панику. Кроме того, приведет к расовой дискриминации, ксенофобии — тем вещам, которые по-настоящему могут навредить нашим совместным усилиям по борьбе с вирусом", — заявил дипломат. Он отметил, что в вопросе происхождения неизвестного ранее коронавируса многое пока остается неизвестным, но ученые из разных стран работают над этим. По предварительным данным, вирус исходил от животных, указал посол.