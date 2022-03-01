За две недели до войны на Украине роскошная яхта Graceful спешно покинула Гамбург и направилась в Калининград - возможно, из-за угрозы санкций. Ранее ее без особых доказательств называли "яхтой Путина". Би-би-си нашла ее владельца в массиве документов "дворца Путина".

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7 февраля издание Bild сообщило: так называемая "яхта Путина" покинула верфь города Гамбурга. "Очевидно, это был побег из-за страха перед арестом!" — написал таблоид, имея в виду возможные санкции в ответ на агрессию России на Украине.

О возможном вторжении тогда сообщали только американские медиа, а российские власти отвечали, что все это инсинуации, а войска собрались на границе для проведения учений.

Что известно о яхте

"Яхтой Путина" принято называть 82-метровое комфортабельное прогулочное судно океанского типа, которое начинали строить на северодвинском "Севмаше", а заканчивали в Германии. На воду яхта была спущена в 2014 году и была названа Graceful — то есть "Изящная", или "Грациозная", по-английски. На ней есть бассейн, вертолетная площадка, два этажа апартаментов, гостевых кают и гостиных. Возможная стоимость оценивалась в 100 млн долларов.

Заказчиком строительства была компания с багамских островов, а оператором после спуска на воду — кипрская "дочка" государственного "Совкомфлота". "Яхтой Путина" судно назвали западные медиа и специализированные порталы на основе нескольких косвенных фактов, явно недостаточных для того, чтобы привязывать ее к российскому президенту: например, они обращали внимание, что ее строили на оборонном "Севмаше", который вообще-то специализируется на подводных лодках.

"Я бы с радостью сама узнала, для кого "Севмаш" строил эту яхту. С нами имел дело только представитель заказчика, а кто заказчик, мы не знаем", — отвечала представительница "Севмаша" на вопросы СМИ.

А потом яхту часто стали замечать в Сочи, где любит отдыхать российский президент и его окружение: она даже есть в списке судов, которым местный порт оказывает агентские услуги. В 2018 году российское издание "Собеседник" проанализировало данные о передвижениях яхты и нашло совпадения: 15 сентября 2016 года Владимир Путин отправился в Керчь на заседание президиума Госсовета, туда же из Сочи отправилась и яхта. И тем не менее этого недостаточно для того, чтобы хотя бы даже с оговорками связать ее с президентом России.

Однако благодаря истории с отплытием судна на фоне обострения отношений между Россией и Западом медиа вновь обратили на нее внимание — и это раскрыло собственника судна.

На какую компанию зарегистрирована яхта

Осенью 2021 года Graceful прибыла в Гамбург на верфь Blohm and Voss на модернизацию — в частности, работы планировалось провести в носовой и надпалубной части.

Однако в начале февраля яхта покинула Гамбург — не дожидаясь окончания всех работ. "По плану их должны были закончить не раньше апреля", — рассказал Би-би-си собеседник, имевший отношение к ремонту.

"Понятно, что указание немедленно покинуть верфь поступило от собственника", — говорит свидетель отплытия яхты. По его данным, окончание ремонта было вообще запланировано на конец мая.

Спустя несколько дней ее засняли на входе в Калининградский залив, где она сейчас и находится, следует из данных сайта Marinetraffic, отслеживающего движения судов.

Благодаря этому теперь можно узнать, кому именно принадлежит яхта, которая на стадии строительства была записана на офшор с Багамских островов. Согласно информации на сайте "Администрации морских портов Балтийского моря", ее собственник — некое АО "Аргумент".

Телеграм-канал "Можем объяснить" нашел такую же информацию о владельце яхты и в базе судовых станций Международного союза электросвязи ООН: туда подают данные все суда, на которых стоит система глобальной морской системы связи при бедствии.

В России есть три компании с таким названием и такой формой собственности. Две — московские — без следов активной деятельности. Третья — из Геленджика — напрямую связана с проектом так называемого "Дворца Путина": роскошного комплекса рядом с селом Прасковеевка под Геленджиком, который был построен втайне от всех якобы для президента России.

В январе 2021 году команда Алексея Навального выпустила большое расследование, посвященное "дворцу Путина". "Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало", — прокомментировал расследование тогда сам президент.

В мае 2021 Би-би-си подтвердила многие выводы Навального благодаря массиву документов, который оказался в распоряжении редакции. Это справки и официальные документы, которые готовили сотрудники московской фирмы, нанятой для обслуживания строительства дворца и нескольких связанных с ним объектов.

В частности, в массиве есть сканы документов с подписями и печатями на продажу дворца: от старого знакомого Владимира Путина по кооперативу "Озеро" Николая Шамалова — структурам совладельца аэропорта "Шереметьева" Александра Пономаренко, который 28 февраля 2022 года был внесен в санкционный список ЕС в том числе за то, что финансировал строительство "дворца Путина".

Есть в массиве и документы АО "Аргумент" — например, сканы налоговой декларации с печатью, приказ о назначении директора, а также договор о предоставлении займа от одной из управляющих компаний "дворца Путина". Все документы — от конца 2000-х — начала 2010-х.

"Аргумент" до сих пор арендует у государства участок леса площадью почти 16 га между непосредственно "дворцом Путина" под Прасковеевкой и виноградниками в Дивноморском, которые входили в одну сеть объектов с дворцом. Что именно здесь планировалось построить, не совсем понятно: в массиве документы "Аргумента" находятся в папке "не пошло". "Какие-то вноградники, наверное", — предположил собеседник Би-би-си, имевший в те годы отношение к проекту.

Учредителями "Аргумента" были: Олег Кузнецов — экс-глава структуры ФСО, которая была заказчиком-застройщиком проекта по строительству "дворца Путина", Александр Колпаков — сначала начальник управления "В" ФСО, которое занимается строительством и управлением резиденциями президента, а сейчас глава Управделами президента.

В "Аргументе" не ответили на звонки Би-би-си.

Почему яхту забрали так спешно

Спустя две недели после того, как яхта зашла в Калининградский залив, Владимир Путин начал войну с Украиной.

Те, кто принимал это решение, вполне могли опасаться санкций, о которых тогда говорили только гипотетически, отмечает заместитель генерального директора Transparency International Илья Шуманов.

"Раз в расследовании Навального эти компании и фамилии фигурировали, то яхта, скорее всего, имеет отношение к лицу, которое являлось пользователем и объектов [из расследования] — а это, предположительно, президент Российской Федерации. Таким образом, с учетом обстоятельств передислокации яхты, можно допустить, что владельцы этой яхты либо входят в ближний круг президента, либо в круг лиц, которые принимали решение по военной операции. А таких, очевидно, было ограниченное количество".

На одной из фотографий интерьеров яхты Graceful видно, что на верхней палубе стоят тренажеры, чтобы владелец мог заниматься спортом, любуясь морем и солнцем.