Переговоры Байдена и Си Цзиньпина: Китай советует США не играть с огнем на Тайване

Во время виртуальной встречи со своим американским коллегой глава Китая Си Цзиньпин предупредил Джо Байдена, что поощрение независимости Тайваня — это игра с огнем.

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Встреча Си и Байдена стала самой содержательной с момента вступления американского президента в должность.

Саммит был призван ослабить напряженность в отношениях двух стран. Однако вопрос самоуправления Тайваня обойти было невозможно.

Китай считает Тайвань мятежной провинцией, воссоединение которой с материком — лишь вопрос времени.

США признают Китай и поддерживают с ним официальные отношения, но при этом также поддерживают Тайвань и обещают ему помощь в случае нападения Пекина.

Китайское государственное издание Global Times написало, что Си считает причиной недавних трений в отношении сторон "неоднократные попытки властей Тайваня заручиться поддержкой США в своей программе независимости, а также в намерении некоторых американцев использовать Тайвань для сдерживания Китая".

"Это чрезвычайно опасно, как и игра с огнем. Тот, кто играет с огнем, получит ожоги", — говорится в статье.

Белый дом, в свою очередь, заявил, что Джо Байден "решительно выступает против односторонних усилий по изменению статус-кво или подрыву мира и стабильности в Тайваньском проливе".

Несмотря на резкие заявления, встреча началась с теплых приветствий. Си сказал, что рад видеть своего "старого друга" Байдена.

По словам американского президента, они с Си Цзиньпином всегда общались друг с другом очень честно и откровенно и всегда завершали переговоры, точно зная, что у собеседника на уме.

Си Цзиньпин, как это часто происходит в последнее время, предложил улучшить коммуникацию между странами и решать проблемы сообща.

"Человечество живет в глобальной деревне, и мы вместе сталкиваемся со множеством проблем. Китаю и США необходимо расширять общение и сотрудничество", — сказал он.

Что еще обсуждалось?

Две самые могущественные страны мира расходятся во мнениях по ряду вопросов, и Байден выразил обеспокоенность США нарушениями прав человека в Гонконге и в северо-западном регионе Синьцзян.

В ответ на эту критику Китай традиционно обвиняет США во вмешательстве во внутренние дела.

Байден также подчеркнул необходимость "защищать американских рабочих и промышленность от несправедливой торговой и экономической практики КНР".

Си Цзиньпин не остался в долгу: как передает агентство Рейтер, он ответил Байдену, что США необходимо прекратить "злоупотреблять концепцией национальной безопасности для подавления китайских компаний".

Это был третий разговор между двумя лидерами после инаугурации Байдена в январе. Переговоры длились три с половиной часа — больше, чем ожидалось.

Си Цзиньпин не покидал Китай почти два года с момента начала пандемии Covid-19.

При предыдущем президенте США Дональде Трампе отношения двух стран заметно ухудшились, и стороны предпринимают шаги для их нормализации: хорошие отношения двух супердержав важны не только для них самих, но и для мира в целом.

При этом обоим лидерам есть чем заняться и дома: рейтинги Байдена резко упали из-за инфляции, угрозы коронавируса и поспешного ухода из Афганистана, обернувшегося хаосом. На руках у Си — растущие проблемы нехватки энергии и развивающийся кризис в сфере недвижимости.

Анализ

Стивен МакДонелл, корреспондент Би-би-си в Китае

Сам факт проведения этой встречи двух самых могущественных мировых лидеров говорит о том, что по мнению обеих сторон, предыдущая неприкрытая враждебность между Пекином и Вашингтоном не работала и была потенциально опасной.

Отношения США и Китая стали настолько токсичными и нефункциональными, что эти видеодискуссии отчасти можно рассматривать как попытку застраховаться от того, чтобы конкуренция между Китаем и США не переросла в вооруженный конфликт из-за недопонимания в одной из горячих точек мира.

С одной стороны, нам следует радоваться, что лидеры США и Китая отводят свои страны в сторону от возможной войны, но с другой стороны, в этом появилась потребность, и они ее почувствовали.

Если присмотреться, так тепло отношения стран не выглядели уже довольно давно. Достаточно вспомнить дипломатическую катастрофу во время встречи на высоком уровне на Аляске в марте этого года, которая закончилась, практически не начавшись, публичными обвинениями и оскорблениями.

Похоже, что это настоящая попытка перезагрузки, и есть основания надеяться, что это конкретным образом изменит глобальные геополитические отношения.