Переговоры Путина и Си: Россия стремится к военному сотрудничеству, а Китай хвалит Москву за готовность к миру

Российский президент Владимир Путин на онлайн-переговорах призвал председателя КНР Си Цзиньпина к наращиванию военного сотрудничества между странами. После вторжения в Украину и беспрецедентной международной изоляции России Китай стал для Москвы ключевым союзником, однако Пекин пока не проявляет встречного энтузиазма по этому поводу и занимает подчеркнуто нейтральную позицию в отношении войны в Украине.

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Во время разговора с Си Путин всячески подчеркивал, какие хорошие отношения сложились у России с Китаем и даже назвал их "образцом сотрудничества", пытаясь дать понять, что Пекин во всем поддерживает Москву, хоть и не говорит об этом открыто.

Си Цзиньпин в ответ — по традиции обтекаемо — заявил, что Пекин "перед лицом непростой и далеко не однозначной международной обстановки" готов наращивать стратегическое взаимодействие с Москвой.

Впрочем, председатель КНР, как пишут российские государственные СМИ, похвалил Россию за готовность к переговорам (Украина и страны Запада полагают, что Москва хочется добиться не окончания войны, а оперативной паузы для последующего ее продолжения). "Мы обратили внимание, что Россия не отказывается от решения украинского конфликта путем переговоров, мы высоко это ценим", — цитирует Си Цзиньпина РИА Новости.

Председатель КНР о военном сотрудничестве с Россией публично не упоминал.

Корреспондент Би-би-си Павел Аксенов о том, почему военное сотрудничество России и Китая остается в тени

Военное и военно-техническое сотрудничество (ВТС), составляющее важную часть двусторонних отношений России и Китая, с началом войны в Украине осложнилось — Пекин занял нейтральную позицию, не поддержав открыто своего стратегического партнера Москву, с которой его связывают давние близкие отношения.

Это партнерство в области ВТС и без того изменилось по сравнению с 1990-ми и 2000-ми, когда Китай получал от России важные военные технологии в различных областях, прежде всего — в авиации. Однако со временем китайская военная промышленность освоила российские разработки и научилась не только развивать их, но и самостоятельно строить новейшее вооружение.

Теперь Москва как минимум не меньше заинтересована в получении китайских технологий и готовой продукции, например, в области электроники. Военные эксперты даже обсуждают выгоды от приобретения в КНР военно-транспортных самолетов, которые в свое время были созданы по образцам советских машин. Россия, которая испытывает сейчас большую нагрузку на экономику и ВПК, в частности, нуждается в вооружениях и боеприпасах.

ВПК КНР, во многом созданная с помощью российских специалистов, существует в одних технологических традициях с Россией, что упрощает такое сотрудничество. Китай также все еще заинтересован в некоторых российских разработках, например, в области авиационных двигателей.

Однако после вторжения России в Украину открытые военные поставки не начались — в основном, из-за политики Пекина, который не стал публично поддерживать одну из сторон конфликта. Поэтому обсуждения экономических связей между двумя странами касаются в основном энергетики, финансов, поставок различных гражданских промышленных товаров, тогда как ВТС остается в тени — как минимум, в публичных обсуждениях.

Младший партнер Китая?

Старший исследователь "Фонда Карнеги" Александр Габуев в разговоре с Би-би-си указал, что у Си и Путина есть устоявшаяся традиция созваниваться перед Новым годом. Они ее выдерживают. Кроме того, с его точки зрения, логично, что разговор происходит сейчас, ведь последний личный разговор двух лидеров был в сентябре, а с тех пор многое изменилось.

"России как никогда сейчас нужно искать новые рынки сбыта. Китай — это главный рынок сбыта в любом случае. И расширение инфраструктурных мощностей — куда продавать газ, который раньше продавали Европе? Как скоро мы сможем подписать документы по "Силе Сибири-2"? Вот это все для России важно", — объясняет эксперт.

Китаю также важно использовать открывающиеся возможности на российском направлении: купить сырье подешевле, на долгосрочной основе получить доступ к военным технологиям и сделать Россию младшим партнером в долгосрочной перспективе, при этом не нарушая американские "красные линии", добавляет он.

Американская New York Times описывает переговоры Си и Путина, как встречу двух лидеров, которые "оказались в слабом положении, обремененные геополитическими и экономическими угрозами". "У обоих мало места для маневра, это делает их отношения еще более важными, хотя и намного более сложными", — указывает издание.

Политика визитов

Путин пригласил Си Цзиньпина в Москву весной 2023 года. Китайский лидер в ответной речи на это не отреагировал.

"То, что Путин считает возможным это озвучить публично под камеры, говорит о том, что визит, скорее всего, в довольно высокой стадии проработки. Причем, обращаю внимание, что это государственный визит, то есть со всеми фанфарами, почестями, и вряд ли они отпустят друг друга без солидного пакета документов", — подчеркивает Александр Габуев.

Летом этого года СМИ уже сообщали о приглашении Си в Москву, однако писали, что председатель КНР отказался от предложения. Представитель Кремля Дмитрий Песков отрицал эту информацию и связывал отсутствие визитов с эпидемией коронавируса. "Есть действующие приглашения и у Путина посетить Китай, и у Си Цзиньпина посетить Россию. По мере того, как все ослабления ковидных ограничений позволят, конечно, визиты будут осуществлены", — заявлял Песков.

10 дней назад в Пекин ездил бывший президент России, заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев. Тогда после встречи с лидером Китая он ограничился по-бюрократически сжатым комментарием: "Переговоры были весьма полезными". Эксперты говорили Би-би-си, что, скорее всего, Медведев обсуждал с Си экономическое сотрудничество, например, поставки нефти и газа в Китай на фоне европейских санкций.

В середине сентября Путин и Си впервые с начала войны в Украине встретились в Самарканде. Тогда Путин признал, что у Китая есть вопросы и озабоченности, связанные с "украинским кризисом", и предложил разъяснить их на переговорах.

Уже после переговоров Путина и Си стало известно, что на должность главы МИД КНР назначен китайский посол в США Цинь Ган, который уже после вторжения России в Украину заявлял, что его страна не будет отправлять оружие российским военным, и настаивал на мирном урегулировании конфликта.