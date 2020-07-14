Перестрелки между Арменией и Азербайджаном: мирное население напугано

Семеро азербайджанских военных и четверо мирных жителей погибли в результате нового обострения обстановки на границе Азербайджана и Армении, сообщают официальные источники и жители приграничных территорий.

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В ожесточенных боях, сообщают в Баку, погибли генерал-майор и генерал-лейтенант азербайджанской армии.

В перестрелках недалеко от армяно-азербайджанской границы, активизировавшихся за последние три дня, также были ранены двое армянских полицейских и трое военных, но потерь с армянской стороны, по официальным данным, не было.

Во вторник утром Ереван объявил, что ряд правительственных ведомств, включая сайт премьер-министра Армении Никола Пашиняна, подверглись кибератаке.

Столкновения и артобстрелы начались воскресенье на участке границы между Товузским районом Азербайджана и Тавушской областью Армении.

12 июля министерство обороны Армении заявило, что азербайджанские военные дважды нарушали государственную границу и пытались захватить опорный пункт.

"Около 12:30 вооруженные силы Азербайджана пытались нарушить государственную границу на участке в Тавушской области Армении по неизвестным причинам. После предупреждения Армении военнослужащие вернулись на свои позиции", — говорилось в официальном посте в "Фейсбуке" за 12 июля со ссылкой на пресс-секретаря минобороны Армении Шушан Степанян.

"Население напугано"

После этого из азербайджанских сел стали приходить сообщения об обстрелах тяжелой артиллерией с армянской стороны.

Председатель муниципалитета деревни Агдам в Товузском районе Рахиля Аскерова сообщила Би-би-си во вторник, что в настоящее время перестрелка продолжается: "Ночью тоже была. Да и сейчас вон стреляют без передышки".

Днем раньше муниципалитет Агдама сообщил Азербайджанской службе Би-би-си о гибели сельского жителя от артиллерийского огня, а 12 июля глава села Товуз Алибейли Азад Тамаев рассказал, что стрельба из орудий повторялась регулярно каждые 15-20 минут.

"Ситуация в селе плохая, население напугано", — сообщили Би-би-си в муниципалитете села Алибейли. Два дня назад, когда активизировались артобстрелы, из села эвакуировали детей, стариков и женщин, рассказали местные жители.

Взаимные обвинения

Очаг напряженности находится далеко (около 300 км) от Нагорного Карабаха, территорию которого Армения и Азербайджан оспаривают уже более 30 лет. Товузский район Азербайджана граничит с Грузией.

Министерство обороны Армении утверждает, что армянские военные обстреливали не азербайджанские села, а только инфраструктуру и технику.

Азербайджанская сторона также заявила, что не обстреливала мирных жителей и гражданские населенные пункты в Армении.

МИД Армении со своей стороны обвиняет Баку в целенаправленных обстрелах гражданской инфраструктуры и мирного населения и "расширении географии напряженности".

Во вторник около полудня пресс-секретарь минобороны Армении написала, что гражданские инфраструктуры армянского села Берд в Тавушской области были атакованы азербайджанскими беспилотниками. Пострадавших нет, уточнила Шушан Степанян.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал произошедшее провокацией Армении и обвинил Ереван в попытках захватить часть азербайджанской территории..

ООН, ОБСЕ, США и Россия призывают соблюдать прекращение огня

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш выразил глубокую обеспокоенность по поводу стрельбы с применением тяжелого оружия на азербайджано-армянской границе.

ОБСЕ призвала Ереван и Баку прекратить перестрелки. С призывом о прекращении столкновений выступил в понедельник и Евросоюз, а также российский МИД, глава которого Сергей Лавров провел телефонные беседы с коллегами из обеих стран, передает Рейтер

Госдепартамент США резко осудил насилие на границе Азербайджана и Армении.

"Мы призываем стороны немедленно прекратить применение силы, использовать существующие прямые контакты между ними, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации, и строго придерживаться режима прекращения огня. Соединенные Штаты как сопредседатель Минской группы ОБСЕ по-прежнему привержены оказанию сторонам помощи в урегулировании нагорно-карабахского конфликта на устойчивой и мирной основе", — заявил Госдеп.

В последний раз высокопоставленные официальные лица Азербайджана и Армении официально контактировали в конце июня в ходе видеоконференции.

Госдепартамент США также подчеркнул важность возвращения наблюдателей ОБСЕ в регион, насколько позволяет ситуация.

В деревне Дондар Гушу Би-би-си сообщилт, что после полудня были выпущены два артиллерийских снаряда, а некоторые дома были повреждены.