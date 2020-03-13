Первая смерть от коронавируса зафиксирована на Украине, принято решение закрыть границы

Инфицированная коронавирусом 71-летняя жительница Радомышля (Житомирская область) умерла в пятницу, 13 марта, сообщает пресс-служба Минздрава Украины. Эта первая зафиксированная в стране смерть пациента с COVID-19, сообщает Интерфакс.

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Пожилая женщина была госпитализирована 12 марта с лабораторно подтвержденным COVID-19.

Информацию о первой смерти от коронавируса на Украине в Житомирской области подтвердила главный внештатный инфекционист министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская.

Также стало известно, что через 48 часов Украина закроет границу для иностранцев из-за коронавируса на две недели, пишет РИА "Новости" со ссылкой на секретаря Совета нацбезопасности и обороны страны Алексея Данилова.

"Через 48 часов наша страна закроет границы для иностранных граждан", — заявил он.

Данилов отметил, что мера может быть продлена. Также он попросил украинцев по возможности ограничить выезды из страны, сообщет gazeta.ru.

Правительство Украины ввело карантин в учебных заведениях и запретило массовые мероприятия до 3 апреля. В стране три человека заразились коронавирусом, один из них скончался.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухане. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. По последним данным, заразились более 136 тысяч, погибли 5067 человек.