Первой вакцину от коронавируса в Германии получила 101-летняя женщина
Foto: AP/Scanpix/LETA

101-летняя жительница дома престарелых Эдит Квойцалла. Хальберштадт, Германия (Фото: Matthias Bein / dpa / Global Look Press)
В Германии начали вакцинацию населения от коронавируса. Первой прививку получила 101-летняя женщина, проживающая в доме для престарелых в Хальберштадте, земля Саксония-Ангальт, сообщает таблоид Bild.

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Всего в доме престарелых прививку сделали 40 из 59 постояльцев, а также десять сотрудников и управляющий директор центра.

Речь идет о вакцине, разработанной BioNTech и Pfizer. Согласно плану правительства Германии, массовая вакцинация начнется 27 декабря. Земля Саксония-Ангальт получила первую поставку — 9,7 тыс. доз вакцины — утром в субботу и распространила вакцину по районам и городским округам, отмечает Bild.

В первую очередь прививку получат люди старше 80 лет, сотрудники домов престарелых, а также медики — сотрудники амбулаторных служб, отделений интенсивной терапии и неотложной помощи.

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"К концу этого года в федеральные земли будет доставлено более 1,3 млн доз вакцины", — заявил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан.

В воскресенье вакцинация начнется и в других странах Евросоюза. Всего в европейские страны поступит около 4,1 млн доз препарата.

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