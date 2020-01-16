Первые заявления российского премьер-министра Мишустина. Чего ждут экономисты и бизнес?

Михаил Мишустин, которого уже назначили на пост премьер-министра, пообещал улучшать инвестклимат, сохранять инфляцию не выше 4%, а также наращивать инвестиции для ускорения роста ВВП. Аналитики считают, что кардинальных изменений от нового правительства ждать не стоит, да и спроса на них нет.

Михаил Мишустин 16 января выступил в Госдуме, которая в этот же день согласовала его кандидатуру (а президент Владимир Путин чуть позже подписал указ о его назначении).

В своем выступлении Мишустин назвал экономические приоритеты нового правительства, которое ему еще предстоит сформировать:

"форсировать" работу по нацпроектам, убрать излишнюю бюрократизацию

улучшить инвестклимат

совершить прорыв в цифровизации реального сектора, внедрять отечественные разработки, в том числе программное обеспечение

удержать инфляцию в пределах 4%

обеспечить рост инвестиций для ускорения роста ВВП

сохранить макроэкономическую стабильность

Частные улучшения, стратегия та же



Заявления Мишустина в целом укладываются в общую стратегию, которая была обозначена Путиным еще полтора года назад в рамках национальных проектов, сказал Би-би-си главный экономист БКС Владимир Тихомиров.

"Надо будет смотреть конкретно, как он это будет исполнять. Потому что проблема ушедшего правительства Медведева заключалась в том, что процесс подготовки [к реализации нацпроектов] затянулся, и оно не очень инициативно поступало в плане поиска конкретных проектов, в которые можно было бы вложить деньги", — сказал эксперт.

Слова Мишустина о необходимости сохранить макроэкономическую стабильность тоже согласуются с уже реализуемой стратегией Кремля, добавляет он.

По словам экономиста, президент делает упор на том, что власти не должны подорвать стабильность: "Шаги, которые будут предприниматься в плане поддержания и ускорения роста, не должны приводить к разбалансировке бюджета, к повышению инфляции. Он [Мишустин] повторил те же самые тезисы".

Альфа-банк считает, что назначение нового премьера "носит технический характер". Смена правительства может вызвать краткосрочную волатильность на рынках, но макроэкономические показатели российской экономики не изменились, говорится в обзоре финорганизации.

"Исходя из пакета объявленных [Путиным] социальных мер — увеличение денежных выплат на одного ребенка до трех лет, предоставление выплат на детей от трех до семи лет и продление программы материнского капитала до 2026 в общей сложности на сумму до 450 млрд рублей — мы повысили наш прогноз роста ВВП на 2020 год с 1,4% до 1,8%. Проблема экономического роста остается в центре внимания макроэкономической повестки", — отмечает Альфа-банк.

Маловероятно, что в российской экономике произойдет радикальное улучшение ситуации вследствие политических перестановок, пишет макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов. По мнению банка, основным тормозом экономического роста является консерватизм бюджетной политики: "На наш взгляд, этот подход разделяется президентом, а потому характер политики вряд ли сильно поменяется с приходом нового правительства".

"Спрос на кардинальные изменения или отсутствует, или нереализуем из-за конфликта интересов с другими политическими силами. В этой связи, скорее всего, дальнейшая судьба экономической политики — это частные улучшения в рамках уже действующей стратегии", — говорится в обзоре Райффайзенбанка.

Мурашов добавляет, что от нового правительства потребуется серьезная мобилизация сил, потому что в наследство ему достаются слабый экономический рост и значительное отставание в реализации нацпроектов.

Бизнес ждет снижения давления



В заявлениях Мишустина не было ничего кардинального нового, считает Тихомиров: "Может быть, [есть] чуть больший упор на желание поддержать интересы бизнеса и стимулировать активность бизнеса, как в инвестициях, так и в общей экономической активности".

Предпринимательское сообщество возлагает на новое правительство большие надежды. Премьер-министр, зарекомендовавший себя как эффективный администратор сбора налогов, теперь должен показать эффективность в улучшении инвестклимата, отмечает предприниматель и глава Ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи.

"Прежде всего мы ожидаем, что будут изменены подходы к уголовному преследованию предпринимателей, которые фундаментально сказываются на ухудшении показателей и на общем настроении страха. Особенно вселяют опасение ситуации, которые произошли вокруг Baring Vostok, группы "Рольф" и многих других громких дел, которые сейчас на слуху у бизнеса", — говорит бизнесмен.

Также предприниматели ждут снижения административного давления и понятных правил работы.

"Нам уже не раз обещали, что не будут менять законы и правила, но потом эти обещания нарушали. Это очень сильно отвлекает и деморализует предпринимательское сообщество. Я очень надеюсь, что с его приходом (Мишустина. — Би-би-си) правительство будет держать слово, которое оно дает, и мы получим какие-то стабильные правила", — говорит Хуруджи.