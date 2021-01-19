Песков назвал ерундой предположения, что Путин боится Навального

В Кремле заявили, что для задержания Алексея Навального были все основания, и опровергли утверждение, что президент РФ Владимир Путин его боится.

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В ходе конференц-холла с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым журналисты обратили внимание, что международные СМИ и сам Навальный считают, что Путин боится оппозиционера и поэтому он был так быстро арестован, причем с некоторыми нарушениями.

На вопрос, что считают по этому поводу в Кремле, Песков сказал: "Это, конечно же, полная ерунда. В целом абсолютно не нужно каким-то образом ассоциировать президента с нарушением законов Российской Федерации".

"Мы знаем, что у ФСИН были и остаются претензии. Были нарушены определенные правила", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

Он отметил, что, согласно статистике, "около 18 тысяч раз за последние три года имели место нарушения правил условного срока, и 18 тысяч раз применялись определенные меры за последние три года".

"Поскольку речь идет о гражданине РФ – в данном случае наличие претензий к нему, невыполнение законных правил – это не имеет никакого отношения к президенту РФ и это никак нельзя ассоциировать с президентом", - продолжил Песков.

"Разные утверждения относительно того, что кто-то кого-то боится, – это абсолютная ерунда", - подчеркнул Песков.

Говоря о задержании сторонников Навального в день прилета его в Москву, Песков сказал: "Если кто-то где-то нарушает порядок, соответственно, полиция принимает меры по наведению порядка".

О претензиях ФСИН

Пескову напомнили, что Навальный не отмечался в российской полиции в рамках принятой процедуры потому, что был в Берлине, а находился он там, потому что "его отпустил Владимир Путин лично". В связи с этим пресс-секретаря спросили, не видит ли он противоречия в данном случае?

"Нет, здесь нет никакого противоречия. Вы знаете, что в то время, когда он являлся в полном смысле этого слова берлинским пациентом, никаких вопросов ФСИН ему не задавал. И проявлял здесь абсолютную гибкость и понимание. Но после того, как непосредственно госпиталем Charite было подтверждено, что пациент перестал являться таковым и пребывает в нормальном состоянии здоровья, эти вопросы появились", - сказал Песков.

У него уточнили, состоят ли претензии к Навальному в том, что "он после выхода из комы сразу не явился в Россию?"

"Не сразу же после этого. Вы знаете, что было сделано заявление госпиталем Charite, где говорилось о том, что у него нормальное состояние здоровья, о том, что пациент выздоровел", - сказал Песков.

Пресс-секретарю напомнили, что Навальный "достаточно долгое время находился на реабилитации".

"Нет, я говорю о конкретном заявлении госпиталя. Оно доступно для всех, вы можете ознакомиться с ним", - сказал Песков.

Журналисты также напомнили заявление адвокатов Навального, которые сказали, что получили от Charite письмо о том, что оппозиционер проходил реабилитацию до января.

"Они будут вольны использовать эти материалы в ходе судебного разбирательства", - сказал Песков.

Почему суд проходил в полиции?

Песков переадресовал в судебные органы вопрос о том, почему суд по вопросу заключения под стражу оппозиционера

Алексея Навального проходил в здании полиции, но напомнил, что в последние месяцы в связи с пандемией коронавируса суды работают в особом режиме.

"Я вам рекомендую все-таки обратиться в суд за разъяснениями, потому что это не моя прерогатива – давать детальные разъяснения на этот счет", - сказал он журналистам во вторник.

"Единственное, что я вам могу сказать, что все мы знаем, что последние несколько месяцев, более чем несколько месяцев все суды работают в особом режиме, связанном с ковидом. А какие особенности этого режима и как это реализуется на практике, лучше вам спросить непосредственно в суде", - добавил Песков.

Оппозиционера задержали 17 января после возвращения из Берлина, он не успел пройти паспортный контроль. На следующий день Навальный был арестован до 15 февраля. Заседание суда по мере пресечения проводилось прямо в отделе полиции, а доступ в помещение, где проходил суд, был ограничен. В настоящее время политик находится в "Матросской тишине".

ФСИН ранее заявила, что политик с 29 декабря по инициативе ведомства был объявлен в розыск. Служба намерена добиться замены для него условного наказания на реальный срок по делу "Ив Роше". В декабре 2014 года судья Елена Коробченко приговорила Алексея Навального к 3,5 годам условно и пяти годам испытательного срока, его брата Олега – к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.

На 2 февраля запланировано заседание суда, на котором будет решаться вопрос о замене Навальному условного наказания на реальное.