Песков назвал условия открытия следствия по делу Навального

Москва заявляет, что ждет от Берлина информацию по токсикологическому анализу проб российского оппозиционера Навального.

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Открытие полноценного следствия "де-юре" по ситуации с предполагаемым отравлением оппозиционера Алексея Навального возможно, если "найдет свое подтверждение информация о наличии в биологических пробах пациента каких-либо отравляющих веществ". Об этом в пятницу, 4 сентября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Спецлаборатория вооруженных сил Германии — бундесвера — по просьбе "Шарите" ранее провела токсикологический анализ проб, взятых у россиянина. Эксперты установили в них следы химического вещества группы "Новичок".

Между тем, по утверждению Пескова, российские врачи версию об отравлении подтвердить не смогли.

"В данном случае здесь мы рассчитываем на наш диалог с германскими коллегами и рассчитываем на то, что в ходе этого диалога мы получим информацию о том, что это за вещество. Безусловно, это поможет тем действиям, которые выполняют сейчас наши специалисты из МВД", — заявил пресс-секретарь президента РФ. По его утверждению, "де-факто" следственные действия уже выполняются, поскольку проводится доследственная проверка.

Жалобу ФБК не удовлетворили

Песков также добавил, что материалы, которые, по версии Минска, якобы подтверждают информацию о фальсификации отравления Навального, переданы Федеральной службе безопасности РФ.

Басманный районный суд Москвы 4 сентября отказал в удовлетворении жалобы юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Вячеслава Гимади. Он просил признать незаконным бездействие следователей Следственного комитета РФ и повторно рассмотреть жалобу, поданную еще 20 августа в связи с предполагаемым отравлением основателя фонда Алексея Навального.

В Кремле заинтересованы в причинах произошедшего с "берлинским пациентом"

Во время перелета из Томска в Москву 20 августа Навальному стало плохо на борту самолета. Пилоты совершили экстренную посадку в Омске, где политик был госпитализирован. Навального 22 августа по настоянию его родственников и с согласия властей Германии доставили для лечения в берлинскую клинику "Шарите". Политик находится в медикаментозной коме около 16 дней.

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт 2 сентября, а затем и канцлер ФРГ Ангела Меркель сделали заявления о том, что российский политик был отравлен боевым нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок".

Москва отрицает все обвинения в причастности к покушению на Алексея Навального. 3 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль "не склонен воспринимать никакие обвинения". "Мы, безусловно, заинтересованы в установлении причин произошедшего с берлинским пациентом", — добавил он.