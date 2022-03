Песков объяснил, почему Россия отрицала возможность начала военных действий в Украине до 24 февраля

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия отрицала возможность начала военных действий в Украине до 24 февраля в надежде, что "Украина никогда не ударит по Донбассу". Об этом он заявил в интервью CNN Кристин Аманпур, пишет "Новая газета".

"В течение пары дней нам, нашим военным экспертам, стало абсолютно понятно, что Украина намеревается начать наступление на Донбасс. […] Были прямые указания на то, что готовится наступление", — заявил он (цитата по ТАСС).

Он также заверил, что оккупация Украины не является целью российских военных. По его словам, никто с самого начала не думал, что "спецоперация" займет пару дней. "Это серьезная операция с серьезными целями", — подчеркнул он, добавив, что эти цели все еще не достигнуты.

Putin "is not angry with Ukrainians," insists Kremlin spokesperson Dmitry Peskov. "He’s angry with those people in Ukraine who want to be part of NATO… He’s angry with those people in Ukraine who forbid people to speak Russian in their country." pic.twitter.com/rewvFe87oY