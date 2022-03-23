Песков объяснил, почему Россия отрицала возможность начала военных действий в Украине до 24 февраля
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия отрицала возможность начала военных действий в Украине до 24 февраля в надежде, что "Украина никогда не ударит по Донбассу". Об этом он заявил в интервью CNN Кристин Аманпур, пишет "Новая газета".

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"В течение пары дней нам, нашим военным экспертам, стало абсолютно понятно, что Украина намеревается начать наступление на Донбасс. […] Были прямые указания на то, что готовится наступление", — заявил он (цитата по ТАСС).

Он также заверил, что оккупация Украины не является целью российских военных. По его словам, никто с самого начала не думал, что "спецоперация" займет пару дней. "Это серьезная операция с серьезными целями", — подчеркнул он, добавив, что эти цели все еще не достигнуты.


Песков рассказал и об отношении Владимира Путина к украинцам.

"Он не злится на украинский народ и никто из россиян на них не злится. Он [Путин — ред.] зол на людей в Украине, желающих стать частью НАТО, которое хочет разместить американские ядерные ракеты на этой территории. Он зол на тех людей в Украине, которые запрещают говорить по-русски", — сказал Песков.

Президент России Владимир Путин объявил о начале "специальной военной операции" в Украине рано утром 24 февраля. С резким осуждением действий России выступили США, члены НАТО и Евросоюза, а также многие другие страны, которые впоследствии ввели против РФ санкции.

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