Песков объяснил, почему Россия отрицала возможность начала военных действий в Украине до 24 февраля

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия отрицала возможность начала военных действий в Украине до 24 февраля в надежде, что "Украина никогда не ударит по Донбассу". Об этом он заявил в интервью CNN Кристин Аманпур, пишет "Новая газета".

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"В течение пары дней нам, нашим военным экспертам, стало абсолютно понятно, что Украина намеревается начать наступление на Донбасс. […] Были прямые указания на то, что готовится наступление", — заявил он (цитата по ТАСС).

Он также заверил, что оккупация Украины не является целью российских военных. По его словам, никто с самого начала не думал, что "спецоперация" займет пару дней. "Это серьезная операция с серьезными целями", — подчеркнул он, добавив, что эти цели все еще не достигнуты.

Putin "is not angry with Ukrainians," insists Kremlin spokesperson Dmitry Peskov. "He’s angry with those people in Ukraine who want to be part of NATO… He’s angry with those people in Ukraine who forbid people to speak Russian in their country." pic.twitter.com/rewvFe87oY — Christiane Amanpour (@amanpour) March 22, 2022



Песков рассказал и об отношении Владимира Путина к украинцам.

"Он не злится на украинский народ и никто из россиян на них не злится. Он [Путин — ред.] зол на людей в Украине, желающих стать частью НАТО, которое хочет разместить американские ядерные ракеты на этой территории. Он зол на тех людей в Украине, которые запрещают говорить по-русски", — сказал Песков.

Президент России Владимир Путин объявил о начале "специальной военной операции" в Украине рано утром 24 февраля. С резким осуждением действий России выступили США, члены НАТО и Евросоюза, а также многие другие страны, которые впоследствии ввели против РФ санкции.