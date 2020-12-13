Песков: Путин не живет в бункере, он живет в Ново-Огарево
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Владимир Путин в условиях пандемии коронавируса живет в бункере, по его словам, глава государства живет в своей резиденции в Ново-Огарево.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Нет, Путин сейчас живет в Ново-Огарево, собственно, где он и жил и до пандемии", - цитирует "Интерфакс" заявление Пескова в фильме Наили Аскер-заде "Опасный Вирус. Первый год" на канале "Россия 1" (ВГТРК).

По поводу существующего мнения, что президент живет в бункере и оттуда руководит страной, Песков отметил, что Путин в Ново-Огарево "там часто и работает, оттуда приезжает в Кремль, оттуда - не так часто, как хотелось бы ему, но все-таки летает в командировки, технологические решения дают ему полный эффект присутствия в тех местах, где ему нужно".

Песков также рассказал, что президент сдает тесты на Covid-19 так часто, как это требует обеспечение его безопасности.

"Он тестируется столько, ровно столько, сколько нужно - для обеспечения безопасности главы государства", - отметил пресс-секретарь, отвечая на вопрос, сдает ли Путин каждый день тест на коронавирус.

По словам Пескова, в резиденции в Ново-Огарево, где он живет, есть врачи, эпидемиологи и другие специалисты, которые составляют график мероприятий для главы государства с точки зрения медицины.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

NEWSRU.com

Sharing Options

48

Source

NEWSRU.com

Tags

Россия президент России Владимир Путин Дмитрий Песков Кремль
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
Эксклюзивное судно для отдыха и развлечений строится в Рижском порту по заказу французской компании
Шаг за шагом: как выбрать наиболее подходящий гаджет
Что подарить родителям на Новый год? 5 идей на любой вкус
Жить с ВИЧ = жить долго? Янис Кривенс рассказывает историю Оярса
Как сапожник без сапог. Кристине Гарклава рассказывает историю Эвиты
Что подарить ребенку на Новый год? 5 идей подарков на любой вкус
Укрыться в мире звуков. Тест наушников Huawei FreeBuds Pro
Удаленная работа: какие документы компании могут подписывать электронно