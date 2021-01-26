Песков: силовики "пытались спасти Москву от агрессивных молодчиков"

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что дворец в Геленджике из расследования Алексея Навального принадлежит "одному или нескольким предпринимателям". "Очевидно, что владельцем является предприниматель", — сказал он. Он заявил, что в субботу 23 января силовики пытались "спасти Москву от агрессивных молодчиков".

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"Я не располагаю какой-то информацией, что он [Путин] когда-то мог посещать этот дворец", — сказал представитель Кремля в ответ на вопросы журналистов.

"Действительно, это большой объект, он хорошо известен в Геленджике, — сказал Песков. — И один или несколько [предпринимателей] прямо или опосредованно владеют этим объектом".

Кремль не имеет права разглашать имена этих владельцев, заявил пресс-секретарь. "И мы не собираемся этого делать, это просто было бы некорректно", — заключил Песков. Вопросы об охране дворца он попросил адресовать в ФСО и ФСБ.

Силовики "спасали город от агрессивных молодчиков"

Песков назвал реакцию властей на "необоснованную грубость" силовиков на субботнем митинге моментальной.

23 января силовики пытались "спасти Москву от агрессивных молодчиков", заявил журналистам представитель президента (цитаты по РИА "Новости").

"Действительно, были печальные моменты, где действительно была необоснованная грубость со стороны представителей органов правопорядка, на это моментально отреагировали и руководство полиции, и руководство ОМОНа. Сами сотрудники, которые допустили такие действия, по этому и разбирательства служебные ведутся, незамедлительно было сообщено" , — сказал он.

"Можно только сказать, что это ["моментальная" реакция] еще раз доказывает оправданность предупреждений об опасности участия в несанкционированных митингах, несанкционированных акциях, потому что эти агрессивные мирные протестующие — они и провоцируют это насилие, никто иной", — сказал Песков.

Журналисты спросили у пресс-секретаря, не кажется ли ему странным, что на протестующих заведено несколько уголовных дел, а на силовиков — ни одного.

"Нет, не кажется странным, — ответил он. — Согласитесь, что уровень насилия со стороны участников этих акций был достаточно беспрецедентным, они вели себя чрезвычайно агрессивно, и, конечно, в случае такой агрессии против представителей органов правопорядка их было несравнимо больше, чем нежелательных проявлений в том, как действовали полицейские, ОМОНовцы".

Случаи задержания журналистов нужно рассматривать отдельно, добавил пресс-секретарь.

"Вы видели, что агрессивные молодчики действовали нахально, агрессивно, и, конечно, в этой ситуации методично отличать журналистов от нежурналистов, наверное, очень тяжело, с этим тоже нужно согласиться", — сказал Песков.

Инциденты с участием силовиков и уголовные дела

На митингах было несколько инцидентов с участием силовиков, поставивших вопросы о необходимости привлечения их к ответственности.

Так, в Санкт-Петербурге ОМОНовец ударил сапогом в живот 54-летнюю Маргариту Юдину. Видео этого происшествия широко разошлось в соцсетях и вызвало большой резонанс. О готовности представлять ее интересы и привлечь силовика к ответственности писал известный адвокат Kалой Ахильгов.

От удара женщина упала и ударилась об асфальт, ее отвезли в больницу. Данные о ее самочувствии из разных источников были разные. В каких-то СМИ была информация о том, что она в тяжелом состоянии, где-то писали, что она чувствует себя хорошо.

Сообщалось, что на следующий день после митинга к ней в больницу пришел ударивший ее полицейский с цветами, видео "примирения" распространили по соцсетям и СМИ. Некоторые СМИ опубликовали видео, в котором Юдина говорит, что прощает силовика. Однако, позже она заявила, что все же намерена подать заявление в Следственный комитет.

Депутат Александр Хинштейн сначала направил в прокуратуру и СК запросы о привлечении к ответственности сотрудника полиции, который ударил в живот жительницу Петербурга Маргариту Юдину. Сейчас он решил отозвать свои запросы.

Подробно обсудил ситуацию с руководством МВД и прокуратуры. Полицейский, действительно, перед этим подвергся нападению, потому и воспринял бежавшую наперерез ему женщину, как реальную угрозу, жестко на нее среагировав. Это серьезно меняет дело, поэтому отзываю свои запросы.➡️ https://t.co/Y2eNnNJl3u — Александр Хинштейн (@Khinshtein) January 26, 2021

Также Хинштейн ранее попросил уволить сотрудника Росгвардии, который посмеялся над этим инцидентом со словами "***** стоять у нас на пути". Теперь депутат пишет, что попросит не увольнять его.

Подробно обсудил ситуацию с руководством МВД и прокуратуры. Полицейский, действительно, перед этим подвергся нападению, потому и воспринял бежавшую наперерез ему женщину, как реальную угрозу, жестко на нее среагировав. Это серьезно меняет дело, поэтому отзываю свои запросы.➡️ https://t.co/Y2eNnNJl3u — Александр Хинштейн (@Khinshtein) January 26, 2021

Также в Санкт-Петербурге пострадал основатель всероссийской акции "Бессмертный полк", томский журналист Сергей Колотовкин. Во время акции ему сломали руку. По его словам, силовики "свинтили" его уже к концу акции у метро "Гостиный двор", когда основная часть участников уже расходилась.

Болевым приемом ему закрутили палец. "И руку в этот момент, видимо, сломали, я даже не сразу понял", — рассказал мужчина. По его словам, в участке он вызвал скорую, его отвезли в больницу, где на рентгене подтвердился перелом. Колотовкин пока не подавал исковое заявление на бойцов Росгвардии, повредивших ему руку.

Многие участники митингов рассказывали об избиении силовиками. Так, 49-летний Виктор Липатов рассказывал "Медиазоне", что во время акции поскользнулся, и "в тот момент, когда я уже падал, мне кто-то нанес удар по голове". Липатов сказал, что начал падать от потери сознания, и рефлекторно выставил правую руку, чтобы удержаться — и ему по ней ударили полицейской дубинкой. В результате ему разбили голову и сломали руку. По словам Липатова, который работает юристом, привлечь силовика к ответственности не удастся, так как на них нет жетонов, а лицо скрыто за балаклавой и шлемом.

Уголовные дела в отношении протестующих

На настоящий момент в разных регионах России возбудили не менее 17 уголовных дел по итогам митинга в субботу. Дела открываются по статьям о насилии к силовикам, призывах к массовым беспорядкам, хулиганстве, о перекрытии дорог, а также о нарушении санитарных правил, повлекшем массовое заболевание коронавирусом. Больше всего уголовных дел возбудили в Москве.

Следователи задержали первых фигурантов по делам. Так, в Москве во вторник задержан Евгений Есенов, обвиняемый в применении насилия против силовиков. Вскоре после новости о задержании Есенова в столичном СК сообщили о еще двух задержанных по ст. 318 УК.

Один из них, по данным следствия, недалеко от Пушкинской площади "нанес сотруднику полиции несколько ударов в область головы". Другому вменяется то, что он, будучи за рулем авто, "в ответ на законные требования сотрудника полиции об остановке совершил наезд на последнего". Это произошло в Пресненском районе города.

"В настоящее время двое мужчин, являющихся уроженцами Республики Калмыкия, задержаны, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение, и избрана мера пресечения", — сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУСК Юлия Иванова.

Одного из задержанных Николая Девятого, который ударил двух сотрудников ГИБДД во время акции в Петербурге, уже заключили под стражу.