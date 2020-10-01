Песков заявил о работе ЦРУ с Навальным

Пресс-секретарь президента сообщил, что в Кремле располагают информацией о работе с оппозиционером американских спецслужб

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С российским оппозиционером Алексеем Навальным в эти дни работает ЦРУ. Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, "есть такая информация".

Комментируя заявление спикера Государственной думы Вячеслава Володина о том, что все случившееся с Навальным "срежиссировано спецслужбами западных стран", Песков сказал, что такая информация действительно есть. "Я даже могу сказать конкретно — с ним работают специалисты Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Соединенных Штатов Америки в эти дни", — цитирует Пескова агентство ТАСС.

На уточняющий вопрос, безопасно ли Навальному возвращаться в Россию с учетом таких утверждений, Песков отвечать отказался. "Эту тему мы закрыли, я больше не буду это никак комментировать", — сказал он.

Комментируя утверждение Навального в интервью немецкому журналу Spiegel о том, что за его отравлением стоит президент Путин, Песков заявил, что "это риторика, которая граничит с оскорблениями". "Мы не считаем возможным участвовать в дальнейшем в какой-либо дискуссии", — сказал Песков.

Утром 1 октября Spiegel опубликовал материал, в котором Навальный заявил, что планирует вернуться в Россию из Германии, где он находился на лечении. "Моя задача сейчас — оставаться парнем, который не боится. И я не боюсь!" — сказал политик.

Одним из первых на интервью Навального отреагировал Володин. Он назвал оппозиционера "бесстыдником и подлецом". "Путин спас его жизнь. И делать такие заявления может только непорядочный человек", — сказал он.

Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Самолет экстренно сел в Омске. Политика доставили в местную больницу, а через два дня его перевезли на лечение в берлинскую клинику "Шарите".

В начале сентября немецкие власти сообщили, что в анализах Навального были обнаружены следы яда из группы "Новичок". Москва настаивает на передаче этих данных, а также заключений немецких врачей.