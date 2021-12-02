Пиджаки, ботокс, Таиланд. Михаил Саакашвили отвечает на обвинения в растрате государственных средств

В Тбилисском городском суде прошло заседание по делу о растрате бюджетных средств, в ней обвиняют бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Грузинский суд рассматривает это дело еще с середины 2010-х годов, но впервые процесс проходил с участием главного обвиняемого.

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"Несправедливость я не потерплю, оскорбления я не потерплю, упоминания слова "коррупция" с [фамилией]Саакашвили я не потерплю", — заявил Михаил Саакашвили, выступая в зале тбилисского городского суда.

В здание тбилисского суда Саакашвили привезли из военного госпиталя в Гори, где он проходит реабилитацию после голодовки — уже во второй раз на этой неделе.

Для Саакашвили успехи в борьбе с коррупцией в Грузии всегда были причиной гордости. Но в 2014 году, уже после истечения его второго президентского срока, прокуратура обвинила его самого в растрате государственных средств.

Согласно обвинению, речь идет о растрате более 9 миллионов лари (около 2,9 млн долларов США) на личные нужды. Для того, чтобы об этих тратах не стало известно общественности, они, по версии обвинения, списывались под грифом "секретно", а занимался этим экс-глава специальной службы государственной охраны, ныне депутат парламента Теймураз Джанашия.

Джанашия также проходит в этом деле в качестве обвиняемого. Он называет это дело и выдвинутые обвинения — "абсурдными".

Защита обвиняемых говорит, что речь идет о представительских расходах бывшего президента и обвинения в растрате — это часть "черного пиара" нынешних властей по отношению к Саакашвили.

Дело о растрате — одно из нескольких, которые возбудили против Саакашили после смены власти в Грузии. По двум уголовным делам он уже заочно осужден и приговорен к шести годам заключения.

Уже после возвращения Саакашвили в Грузию осенью этого года и его ареста, ему предъявили новые обвинения в незаконном пересечении границы Грузии.

Все предъявленные обвинения и вынесенные судебные приговоры Саакашвили считает политически мотивированными. После ареста он объявил голодовку, которую согласился прекратить 50 дней спустя по переводу из тюремной больницы в военный госпиталь в городе Гори.

"Позорные обвинения"

Впервые за стеклом на месте для подсудимых Саакашвили оказался три дня назад, 29 ноября. Тогда суд рассматривал дело о разгоне митинга и рейде силовиков в телекомпании "Имеди" в ноябре 2007 года — здесь Саакашвили обвиняется в превышении служебных полномочий.

Происходящее в зале суда, в том числе выступление Саакашвили, транслировалась в прямом эфире грузинских телеканалов. У суда тем временем проходила очередная акция в его поддержку. Собравшиеся смотрели за процессом и выступлением экс-президента с установленного на акции монитора.

Обеспечить максимальную открытость и прямую трансляцию призывала все это время защита Саакашвили. Экс-президент накануне призвал пропустить в зал заседания представителей СМИ — и свое выступление он начал с благодарности им. Себя Саакашвили назвал "жертвой пыток", которые, по его мнению, осуществляются по заказу основателя правящей партии Грузии и влиятельнейшего политика Бидзины Иванишвили и российского президента Владимира Путина. Сам процесс Саакашвили назвал "фарсом" и "историческим позором" для Грузии.

Ботокс или лечение нервов

Оппоненты нынешней власти, говоря об абсурдности обвинений, предъявленных Саакашвили, называют дело о растрате "делом пиджаков" — в перечне президентских расходов, которые прокуратура называет нецелесообразными, оказались семь пиджаков, купленных в Великобритании. Представители правящей партии расставляют совсем другие акценты — они говорят, что Саакашвили тратил на предметы роскоши и косметические процедуры, в том числе уколы ботокса.

"Что касается легендарного ботокса — это абсолютная ложь! — заявил Саакашвили. — Обратитесь ко всем клиникам, о которых вы говорите, и получите подтверждение того, было ли это косметической процедурой или это было обычное лечение кожного заболевания, которое развилось у меня после 2008 года, как говорят врачи, на нервной почве".

В документах стороны обвинения, которые обнародовала прокуратура еще в 2014 году, есть данные о расходах на эпиляцию и ботокс в Нью-Йорке в 2009 году, а также чеки на те самые пиджаки.

Длинная речь Саакашвили вызывала недовольство сидевших напротив прокуроров. Они несколько раз пытались прервать его, но тот им не отвечал — как-будто вовсе не слышал их возражений и возмущения.

Таиланд, геополитика, 19 тысяч долларов

Еще один эпизод обвинения — поездка Михаила Саакашвили в Таиланд, где, по словам прокурора Георгия Муджири, экс-президент провел две ночи, заплатив за отель 60 тыс. лари, это около 19 тыс. долларов США. По словам прокурора, он не нашел никаких документов, подтверждающих государственную важность этого визита.

Михаилу Саакашвили, было, что сказать, и на это. Он говорил, что в тот период времени Россия активно добивалась признания Абхазии и Южной Осетии от небольших островных государств, якобы предлагая им за это деньги.

"Нам в этой ситуации помогало правительство Австралии. Они сказали: хорошо бы было для вас отвезти несколько их министров или премьер-министра — и поговорить в неформальной обстановке. Мы выбрали Таиланд, привезли этих людей, подарили каждому очень дорогие подарки. Я этого не смог бы оплатить из моего кармана, потому что таких денег у меня не было. Это были государственные деньги Грузии, потраченные на то, чтобы не произошло легитимации оккупации Абхазии и Южной Осетии", — защищался Саакашвили, отметив, что он впервые публично говорит об этом.

"Сегодня всем стало ясно, что все расходы, которыми сторона обвинения до сих пор пыталась пустить пыль в глаза обществу, касались не комфорта и роскоши, а были использованы для нормального функционирования государства", — сказал по итогам заседения журналистам один из адвокатов Саакашвили Бека Басилая.

Сторона обвинения, напротив, считает, что Михаил Саакашвили своими словами признал свою вину.

Экс-президента Грузии после его выступления отвезли обратно в госпиталь — после голодовки он еще слишком слаб, чтобы полноценно участвовать в процессе. Следующее заседание по делу о растрате средств назначено на 27 декабря.

Автомобиль специальной пенитенциарной службы, в котором увезли экс-президента из здания суда, сторонники Саакашвили проводили скандированием его имени и аплодисментами.