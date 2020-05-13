Пилот нарисовал в небе над Сибирью надпись "А где все?"

Легкомоторный самолет нарисовал в небе над Новосибирской областью фразу "А где все?", это был один из главных лозунгов Монстрации-2020, которая из-за коронавируса прошла не на улицах, а в онлайн-формате.

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На появившуюся в небе надпись обратил внимание сервис Flightradar. По его данным, самолет сделал ее над Колыванским районом Новосибирской области.

"Где все?" — один из самых популярных плакатов "Монстрации-2020". С ним участница акции Александра Попова 1 мая пришла на традиционное место сбора монстрантов на Красном проспекте в Новосибирске.

Монстрация — массовая художественная акция, которая ежегодно проходит в разных городах России 1 мая в форме шествия с абсурдными лозунгами. В этом году из-за коронавируса формат акции изменился: ее участники фотографировались со своими плакатами в самоизоляции, а потом выкладывали эти фотографии в соцсети.