Пилот нарисовал в небе над Сибирью надпись "А где все?"

Легкомоторный самолет нарисовал в небе над Новосибирской областью фразу "А где все?", это был один из главных лозунгов Монстрации-2020, которая из-за коронавируса прошла не на улицах, а в онлайн-формате.
На появившуюся в небе надпись обратил внимание сервис Flightradar. По его данным, самолет сделал ее над Колыванским районом Новосибирской области.
Russian: А где все?
English: Where is everyone?https://t.co/eenrWYhQKn pic.twitter.com/TDJFvXH41Y— Flightradar24 (@flightradar24) May 12, 2020
"Где все?" — один из самых популярных плакатов "Монстрации-2020". С ним участница акции Александра Попова 1 мая пришла на традиционное место сбора монстрантов на Красном проспекте в Новосибирске.
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Традиции есть традиции. Поэтому сегодня я встала в полчетвертого утра, нарисовала плакат и в пять была на Красном проспекте. #Монстрация как день рождение-раз в год, и лучше отметить онлайн чем не отметить совсем. #монстрация2020 #почалось #гдевсе #монстрацияновосибирск Спасибо Саше @a_oshepkov за классные фотографии
Монстрация — массовая художественная акция, которая ежегодно проходит в разных городах России 1 мая в форме шествия с абсурдными лозунгами. В этом году из-за коронавируса формат акции изменился: ее участники фотографировались со своими плакатами в самоизоляции, а потом выкладывали эти фотографии в соцсети.
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Плюсы самоизоляции #монстрация2020
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а ты сходил на #монстрация2020 на самоизоляции? #первомайуженетот #такпобедим #монстрация #прорвемся