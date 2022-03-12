Планы Кремля по выходу из Совета Европы: к чему готовиться россиянам

На фоне продолжающейся войны против Украины Россия заявила 10 марта о намерении прекратить свое участие в Совете Европы (СЕ). 25 февраля Комитет министров СЕ заморозил право России на представительство в Комитете министров и Парламентской ассамблее.

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Как отразится вероятный выход России из Совета Европы на ситуации с правами человека в стране и в каких международных инстанциях россияне смогут отстаивать свои права, потеряв возможность обращаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)? Об этом DW побеседовала с германскими экспертами по Восточной Европе, международному праву и защите прав человека.

Исключат ли Россию из Совета Европы?

Пока Россия остается членом Совета Европы и участником соответствующих конвенций СЕ, включая Европейскую конвенцию о правах человека (ЕКПЧ). "Чтобы выйти из Совета Европы, Москве будет необходимо официально уведомить об этом решении генсека СЕ. Однако и в этом случае членство РФ будет аннулировано лишь по истечении финансового года", - поясняет профессор международного права, директор Центра защиты прав человека в Университете Потсдама Андреас Циммерман.

Опрошенные DW эксперты не сомневаются, что выход или, что более вероятно, исключение РФ из СЕ действительно состоится. "У такой правозащитной организации, как Совет Европы, должны быть красные линии, которые пересекать нельзя. Иначе окажется под вопросом сам смысл ее существования", - подчеркивает замдиректора Германского института прав человека Михаэль Виндфур.

Как долго россияне еще смогут обращаться в ЕСПЧ

Одним из главных следствий выхода РФ из Совета Европы будет потеря жителями страны доступа к ЕСПЧ. Станет ли это невосполнимой утратой для россиян? С точки зрения эксперта по Восточной Европе Фонда Бертельсмана Мириам Космель, для граждан России после выхода страны из СЕ "фактически ничего не изменится".

"Мы знаем целый ряд случаев, когда решения ЕСПЧ в РФ не выполнялись", - констатирует она и приводит в пример судьбу оппозиционера Алексея Навального, который до сих пор находится в российской тюрьме, несмотря на призывы ЕСПЧ к его освобождению. Эксперт напоминает также о проведенной в 2020 году реформе конституции, закрепившей приоритет национальных законов РФ над международным правом. "Так Россия показала, что ей нет дела до международных договоров, которые она подписала", - полагает Космель.

Михаэль Виндфур считает по-другому. Подчас Россия исполняла решения ЕСПЧ лишь в плане выплаты финансовых компенсаций, но не в плане изменения каких-то законов или принятия политических мер. И все же возможность обратиться в независимую судебную инстанцию была исключительно важна для граждан РФ, особенно в условиях, когда работа правозащитных организаций в стране оказалась подвержена серьезным ограничениям, уточняет он.

Действие ЕКПЧ будет распространяться на РФ до вступления в силу денонсации страной Устава СЕ. Что же произойдет с делами, переданными в Страсбург до этого момента? "Полагаю, что эти дела будут доведены до конца, со всеми проистекающими для России последствиями в области международного права", - прогнозирует профессор Циммерман.

Возможный бойкот ЕСПЧ судьями из РФ

При этом он обращает внимание на "особую проблему": согласно Европейской конвенции по правам человека, во всех процессах, ведущихся против страны-участницы ЕКПЧ, среди судей должен быть представитель страны-ответчика: "Но, исходя из сложившейся ситуации, я могу предположить, что судьи из РФ могут отказаться от дальнейшего участия в работе ЕСПЧ".

По словам Циммермана, подобных прецедентов в истории ЕСПЧ не было, и однозначно такой случай не урегулирован. В 1967 году, во время правления в Греции так называемого режима "черных полковников", страна вышла из Совета Европы. Однако в этот период процессов против Греции в ЕСПЧ практически не велось.

Даже если Россия покинет СЕ, у жителей страны останутся возможности для защиты своих прав на международном уровне, например через Комитет ООН по защите прав человека в Женеве (Human Rights Committee). Впрочем, решения этого органа носят рекомендательный характер и не имеют такой политической силы, как решения ЕСПЧ, признает Циммерман.

Сначала исключат, потом снова пригласят?

В 2019 году, несмотря на жесткую критику со стороны Украины и стран Балтии, делегации России в ПАСЕ вернули право голоса, которого ее лишили в 2014 году после аннексии Крыма. Какова вероятность того, что и сейчас РФ сначала пригрозят исключением из СЕ, а потом не станут этого делать?

"Это не юридический вопрос. Однако, если посмотреть на сегодняшнюю политическую ситуацию, сложно представить, что Россия будет заседать в такой организации, как Совет Европы, и вести деятельность, связанную с защитой прав человека, правовым государством и конструктивным сотрудничеством на европейском пространстве", - рассуждает Циммерман. По его выражению, "во всех отношениях ситуация сегодня - больше не та, что до 24 февраля. Для Европы это - тектоническое изменение, как будто ее снова вернули во время до 1990 года".

Мириам Космель из Фонда Бертельсмана также уверена, что на этот раз, "учитывая предысторию," ситуация будет развиваться в корне иначе. Вместе с тем исключение России из Совета Европы не должно привести к тому, что российское общество окажется забытым, подчеркивает эксперт. Она полагает, что Совет Европы и впредь будет переводить важные документы на русский язык: "Вопрос в том, насколько российское общество дистанцируется от преступного режима Путина. Ведь то, что мы наблюдаем сейчас, - это путь к диктатуре".

По мнению Михаэля Виндфура, в случае исключения РФ из СЕ скорого возвращения страны в эту организацию ждать не стоит: слишком очевидным было нарушение во время войны с Украиной принципов устава СЕ. Однако двери останутся открытыми для последующего возобновления членства. "Это будет возможно, если, например, к власти в РФ придет новое правительство или отношение к войне в Украине будет пересмотрено", - заключил Виндфур.