Планы РФ по "референдумам": заявление Блинкена

План России провести на захваченных территориях Украины фиктивные референдумы с целью аннексии этих земель не сработает. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Глава американского Госдепа акцентировал, что Вашингтон намерен быстро отреагировать на подобные шаги со стороны России.

"Вот что мы ожидаем увидеть в дальнейшем: Россия поставила "руководителей", которые проведут подставные референдумы, чтобы создать миф о том, что люди на этих территориях хотят присоединиться к России. Затем они используют эти фальшивые голосования для того, чтобы утверждать, что присоединение этих регионов является легитимным", — сказал дипломат.

"Мы должны и будем действовать быстро, чтобы дать России понять, что подобная тактика не сработает. Присоединение силой территории суверенного и независимого государства является серьезным нарушением Устава ООН", — отметил он.

Наконец, Блинкен призвал другие государства осудить планы российского правительства и дать понять, что они никогда не признают эти незаконные действия.

"В противном случае не стоит удивляться, когда Россия реализует свои планы или если другие страны последуют ее примеру в будущем", — резюмировал госсекретарь.

Ранее Служба безопасности Украины задокументировала, что Россия начала активную фазу подготовки псевдореферендума по незаконному "присоединению" временно оккупированных территорий части Украины.