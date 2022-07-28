Планы РФ по "референдумам": заявление Блинкена
Foto: AFP/Scanpix/LETA

План России провести на захваченных территориях Украины фиктивные референдумы с целью аннексии этих земель не сработает. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

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Глава американского Госдепа акцентировал, что Вашингтон намерен быстро отреагировать на подобные шаги со стороны России.

"Вот что мы ожидаем увидеть в дальнейшем: Россия поставила "руководителей", которые проведут подставные референдумы, чтобы создать миф о том, что люди на этих территориях хотят присоединиться к России. Затем они используют эти фальшивые голосования для того, чтобы утверждать, что присоединение этих регионов является легитимным", — сказал дипломат.

"Мы должны и будем действовать быстро, чтобы дать России понять, что подобная тактика не сработает. Присоединение силой территории суверенного и независимого государства является серьезным нарушением Устава ООН", — отметил он.

Наконец, Блинкен призвал другие государства осудить планы российского правительства и дать понять, что они никогда не признают эти незаконные действия.

"В противном случае не стоит удивляться, когда Россия реализует свои планы или если другие страны последуют ее примеру в будущем", — резюмировал госсекретарь.

Ранее Служба безопасности Украины задокументировала, что Россия начала активную фазу подготовки псевдореферендума по незаконному "присоединению" временно оккупированных территорий части Украины.

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