По данным западной разведки, Россия стягивает авиацию к границам Украины

Россия перебазирует военные самолеты и вертолеты ближе к границам Украины, что может свидетельствовать о переходе войны в новую фазу. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на двух западных чиновников, имеющих доступ к разведданным стран НАТО.

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Как пишет Meduza.io, по словам одного из собеседников издания, сухопутные силы РФ истощены, поэтому Кремль в рамках нового наступления может сделать ставку на сохранившуюся авиацию. В НАТО считают, что Россия готовится начать воздушную кампанию, задействовав около 80% своей военной авиации, и попытается вывести из строя ПВО Украины.

Источники Financial Times говорят, что в связи с этим вопрос укрепления украинской ПВО был приоритетным на последней встрече западных союзников, отодвинув на задний план тему поставок истребителей в Украину.

Глава Пентагона Ллойд Остин после встречи НАТО в Брюсселе 14 февраля заявил журналистам, что пока не наблюдает признаков наращивания российской авиации у границ Украины. "Но мы знаем, что у России остается значительное количество авиации в запасе. Именно поэтому мы подчеркиваем, что нам нужно сделать все возможное, чтобы дать Украине как можно больше возможностей противовоздушной обороны", — приводит его слова "Би-би-си".

Также министр обороны США сказал, что у него нет никаких сообщений для прессы о поставках истребителей в Украину.

Украинская и западные разведки неоднократно предупреждали, что Россия планирует новое наступление в Украине, которое может быть приурочено к годовщине вторжения. По оценке спецслужб стран Запада и Украины, которую приводило 13 февраля The Washington Post, Россия в данный момент сосредоточила в Украине около 300 тысяч человек, что вдвое больше, чем в начале вторжения. Страны Запада ожидают, что Россия привлечет к войне еще несколько сотен тысяч человек.