По меньшей мере семь человек погибли в результате взрыва на АЗС в Ирландии

По меньшей мере семь человек погибли в результате взрыва на заправочной станции на северо-западе Ирландии, сообщает Euronews.

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Восемь пострадавших находятся в больницах. Еще несколько человек числятся пропавшими без вести.

Трагедия разыгралась заправочной станции в деревне Крислох, графство Донегол. Взрыв разрушил здание станции, в котором находились магазин и почтовое отделение, и зацепил соседние дома.

В субботу на место происшествия прибыли сотрудники ирландской полиции, службы береговой охраны и пожарные. Университетская больница Леттеркенни, расположенная в 24 километрах от АЗС, работает в режиме чрезвычайной ситуации.