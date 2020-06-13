По всему миру прошли акции против расизма и полицейского насилия

После смерти афроамериканца Джорда Флойда в Миннеаполисе по всему миру вновь прошли акции протеста против расизма и полицейского насилия. В Париже в субботу, 13 июня, в акции протеста участвовали тысячи человек.

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К манифестации призвала сестра погибшего четыре года назад при задержании Адамы Траоре. "Мы сегодня собрались для того, чтобы выразить протест против полицейского насилия, насилия в обществе и этнического насилия", - заявила во время акции Асса Траоре. Родившийся в семье выходцев из Мали 24-летний мужчина скончался после задержания в пригороде Парижа в 2016 году. Причины смерти до конца не выяснены.

Беспорядки в Лондоне и Париже

Во время акции на площади Республики группа людей в черной одежде и со скрытыми лицами устроила беспорядки, забросав полицейских камнями и бутылками. Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ.

В Лондоне параллельно с основной акцией протеста прошло выступление правоэкстремистских групп, которое переросло в беспорядки и столкновения с полицией. Ряд демонстрантов бросали в полицейских бутылки и дымовые бомбы. Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател заявила об "абсолютно неприемлемом, бесцеремонном поведении" некоторых протестующих. Кроме того, она отметила, что коронавирус по-прежнему представляет опасность для всех и призвала собравшихся разойтись по домам. В свою очередь мэр Лондона Садик Хан возложил вину за насилие в отношении полицейских на правоэкстремистские группировки.

Протесты против расизма после смерти Джорджа Флойда

Движение Black Lives Matter, возникшее в 2013 году, выступает против насилия в отношении темнокожих. В последние недели акции в его поддержку начались после резонансной гибели Джорджа Флойда в США. Акции протесты против расизма общей численностью в сотни тысяч участников состоялись в целом ряде городов на нескольких континентах.

Джордж Флойд погиб 25 мая в Миннеаполисе после того, как белый полицейский при поддержке трех сослуживцев на протяжении почти 9 минут душил его коленом при задержании. Гибель 46-летнего афроамериканца получила широкую огласку благодаря видеозаписям очевидцев. Главному фигуранту предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности, а трем остальным полицейским - в пособничестве убийству. Трагедия в крупнейшем городе Миннесоты вызвала в стране и мире волну протестов против расизма и полицейского насилия.