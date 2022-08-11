Почему нас, а не "заокеанских кураторов"? Как в России отреагировали на признание страной — спонсором терроризма

Сегодня Сейм Латвии утвердил декларацию, признающее действия российской армии в Украине терроризмом, а российское государство — его спонсором. Delfi рассказывает, как заявление латвийского парламента восприняли высокопоставленные российские чиновники.

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Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел РФ (пост в Telegram-канале)

Учитывая, что никакой фактуры, кроме животной ксенофобии, под этим решением нет, так и именовать идеологов нужно не иначе как неонацисты.

Андрей Клишас, глава комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и госстроительству (пост в Telegram-канале)

Должны быть приняты самые жесткие меры, и экономические и политические. Россия внесла самый значимый вклад в борьбу с терроризмом, а пособниками террористов должны быть признаны те, кто пытался уничтожить государственность Ирака, Сирии, Ливии, что и повлекло разгул терроризма на Ближнем Востоке и в Северной Африке, да и по всему миру.

Леонид Слуцкий, председатель комитета Госдумы по международным делам и глава фракции ЛДПР (комментарий агентству РИА "Новости")

Сейм Латвии занимается экстремистским популизмом, если не сказать плагиатом. Заявление о признании России государством-спонсором терроризма не оригинально по своей сути и явно списано у американских конгрессменов, ну или ранее у литовских коллег. Парламентарии прибалтийских стран продолжают торговать русофобией. При этом откровенно подменяя понятия "добра" и "зла". "Спонсорами терроризма" впору называть своих заокеанских кураторов, развязавших военные кампании в бывшей Югославии, Ираке, Ливии, Сирии, активно подержавших кровавый переворот на Украине и геноцид русских в Донбассе.

Дмитрий Новиков, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам (комментарий агентству ТАСС)

Решение Сейма Латвии возникло не спонтанно, латвийские политики уже говорили о том, что они хотели бы принять такое решение, они шли к этому поступательно и пришли достаточно быстро. Конечно, это потребует ответа российской стороны. [...] С одной стороны, вводятся такого рода меры, а с другой стороны, по некоторым позициям продолжается экономическое взаимодействие.