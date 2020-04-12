Под Берлином восьмилетний мальчик помог полиции догнать нарушителей

Под Берлином полицейские, бросившись за нарушителями, повторили трюк из кинокомедий. Гнались они, впрочем, не за опасными преступниками, а за нарушителями карантина.

В городе Мюленбек под Берлином полицейские пытались проверить документы у группы молодежи, которая проводила время на автобусной остановке и, как можно понять из сообщения агентства dpa, курила там марихуану. Оба действия сейчас в Германии незаконны. Из-за эпидемии коронавируса Германии запрещено собираться группами больше чем двое человек.

Молодежь пустилась в бега, полицейские пытались их догнать, и это не удалось бы, если бы не проезжавший мимо на велосипеде восьмилетний малыш. Мальчик, недолго думая, предложил полицейскому свой велосипед, тот вскочил на него, ускорился и сумел догнать двух нарушителей — одному оказалось 19, другому 25 лет.

Как сообщают в субботу, 11 апреля, в управлении полиции земли Бранденбург, малышу за его помощь был вручен плюшевый медведь. Велосипед тоже вернулся к нему — в неповрежденном, как отмечают щепетильные полицейские, состоянии. Против нарушителей было заведено дело в связи с несоблюдением карантина и употреблением наркотических веществ.