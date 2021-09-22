Под Хабаровском пропал самолет Ан-26

Самолет-лаборатория Ан-26 пропал с радаров в Хабаровское крае. Об этом в среду, 22 сентября, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

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Известно, что судно проводило технический полет в районе 40 километров от Хабаровска и занималось проверкой наземных средств связи и радиолокационного оборудования, однако члены экипажа внезапно перестали выходить на связь.

Предполагается, что на борту находятся шесть человек. На поиски вылетел вертолет Ми-8 Росавиации.

При этом РИА Новости со ссылкой на экстренные службы отмечает, что самолет, по предварительным данным, принадлежит компании "Летные проверки и системы". Также сообщается, что одной из предполагаемых причин ЧП с судном-лабораторией является плохая погода. В числе основных версий также рассматривается ошибка пилотирования.

Предполагается, что он разбился в 7,5 километрах южнее поселка Корфовский на территории Большехехцирского заповедника.