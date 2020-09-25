Под Харьковом разбился военный самолет с курсантами, погибло не менее 20 человек

В Харьковской области рядом с дорогой упал военный самолет Ан-26. При падении он загорелся. Известно о по меньшей мере 20 погибших, сообщает украинское информационное агентство УНИАН.

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На борту самолета находились военные летчики и курсанты Университета воздушных сил имени И. Кожедуба. Всего 23 человека: 5 членов экипажа и 18 курсантов. По информации диспетчера аэродрома на борту находилось 28 человек.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что найдены тела 22 погибших, 2 человека пострадали, поиски четырех человек продолжаются.

Издание Страна.уа сообщает, что нескольким людям удалось выпрыгнуть из самолета перед падением. Сейчас оперативные службы ведут их поиски в лесу.

Бывший главный военный прокурор Анатолий Матиос в эфире телеканала Newsone заявил, что одной из возможных причин авиакатастрофы могла стать ошибка экипажа.

По его словам, экипаж мог допустить ошибку при заходе борта на посадку на аэродром в Чугуеве, перепутав автомобильную трассу со взлетно-посадочной полосой.

"Во время выполнения учебно-тренировочного полета в районе военного аэродрома Чугуев Харьковской области произошла авария военно-транспортного самолета Вооруженных сил. На борту — 6 членов экипажа и 21 курсант. Причины происшествия уточняются. Предварительно вывод — ошибка экипажа. Принята автомобильная дорога за взлетно-посадочную полосу", — сказал Матиос.

Telegram-канал "Украина сейчас" сообщает, что с места крушения госпитализировали двух выживших. У них ожоги более 90% тела.

Телеканал NewsOne сообщил о том, что самолет при падении едва не зацепил автомобиль. Его водитель оказал выжившим первую помощь. Об этом рассказал свидетель катастрофы — подполковник полиции Олег Нагайцев.

По словам Нагайцева, он как раз ехал в Харьков и увидел беду одним из первых. Он же вызвал на место полицию и спасателей.

"Я видел, как парень потушил из огнетушителя военного и оказал ему первую помощь. И второго тоже… Он видел, как пролетал самолет, и само падение. Он чуть, без малого, не зацепил его машину", — отметил Нагайцев.