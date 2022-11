Под Мариуполем с июня появилось более 1500 новых могил

Под оккупированным Россией украинским городом Мариуполем с начала лета появилось более 1500 новых могил. К такому выводу пришли журналисты британской медиакомпании BBC, изучив спутниковые снимки местности. Репортаж Хилари Андерссон опубликован в понедельник, 7 ноября.

Кадры, предоставленные BBC администрацией города, также были дополнительно проанализированы Центром информационной устойчивости (CIR). По его оценкам, всего с начала войны на территории Мариуполя возникло примерно 4600 могил. Сколько именно людей там погребены, неизвестно. Кадры со спутников американской компании космических технологий Maxar показывают, что число захоронений в пригородных поселках Старый Крым, Мангуш и Виноградное увеличивается с весны. Последний раз эти данные исследовали в июне, и с тех пор, как считают эксперты CIR, прибавилось около 1500 новых могил.

Журналист Александр Кинг выложил в микроблоге Twitter один из таких кадров.

Russia's genocide in Mariupol lives on. Satellite image shows 1,500 new graves at a mass burial site near the city. #Ukraine believes at least 25,000 people were killed in Mariupol, & 5,000-7,000 of them died under the rubble after their homes were bombed. https://t.co/ndpDFmAst3 pic.twitter.com/47xr5bJNCA