Под Псковом расследуют уничтожение усадьбы Римского-Корсакова

В связи с пожаром в мемориальном музее-усадьбе композитора Николая Римского-Корсакова в деревне Любенск Плюсского района Псковской области Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований сохранения или использования объектов культурного наследия народов РФ. Об этом сообщается на сайте СК РФ в понедельник, 4 июля.

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По версии следствия, причиной возгорания, случившегося 2 июля, стали нарушения, допущенные при проведении работ по ремонту кровли усадьбы. На сайте издания "Псковская губерния" уточняется, что, по предварительным данным, возгорание произошло "в районе подкровельного перекрытия (…) при выполнении работ по гидроизоляции мягкой кровли с использованием газовой горелки".

Более 1000 экспонатов музея сгорели

По словам гендиректора музея Светланы Мельниковой, в результате пожара были уничтожены 1082 экспоната музея. Восстановить будет возможно лишь пятую часть. 1125 предметов из основного фонда музея удалось спасти.

"Самая большая потеря для музея — семь элементов мемориальной мебели. Их планируют восстановить по сохранившимся фотографиям и документам", — рассказала Мельникова.

Николай Римский-Корсаков жил и работал в этой усадьбе в период с 1907 по 1908 годы. В ночь с 7 на 8 июня 1908 года он там скончался. Музей был включен в реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) РФ.