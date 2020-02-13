Под Псковом столкнулись украинский микроавтобус и фура: восемь человек погибли

Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter с украинскими номерами столкнулся с фурой в Псковской области. Погибли восемь человек, еще двое пострадали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Авария произошла в 00.29 мск в Пустошкинском районе на 475-м километре федеральной автодороги "Р-23" возле деревни Рудо. В результате столкновения Mercedes-Benz Sprinter с большегрузным автомобилем Volvo погибли восемь человек, все украинцы. Еще двое - граждане Белоруссии и Украины - пострадали. У обоих — черепно-мозговые травмы, а также переломы конечностей. По данным ФКУ "Упрдор "Северо-Запад", в аварии выжил водитель большегрузного автомобиля, а также один из пассажиров микроавтобуса.

Как стало известно, микроавтобус в момент аварии двигался по встречной полосе. "Можно предположить, что водитель заснул за рулем, однако официальные предварительные причины ДТП пока не известны, на месте работает следственная бригада", — рассказала РИА Новости глава района Светлана Василькова.

Пятый канал опубликовал видео с места ДТП. На кадрах видно, что микроавтобус получил сильные повреждения, его правый бок оказался полностью деформирован. На месте ДТП работают сотрудники экстренных служб.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 264 УК (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). В ФКУ "Упрдор "Северо-Запад", которая отвечает за обслуживание трассы, отметили, что участок дороги был обработан противогололедными материалами.