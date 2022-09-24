Подоляк: Иран решил поддержать убийства украинцев

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк жестко высказался по поводу передачи Ираном беспилотников для России.

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"Иран решил поддержать убийства украинцев, передав России — крайне отсталой в техническом плане стране — современные беспилотники, — отметил он.

По словам Подоляка, многолетние санкции, изоляция, отвратительная репутация и окончательное стратегическое обнуление так и не позволили Ирану понять, как подняться со дна цивилизации.

Ранее советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что роль Ирана в российско-украинской войне не останется без ответа западных стран, реакция обязательно последует.

Напомним, в связи с передачей Тегераном вооружения Москве Киев принял решение лишить посла Ирана аккредитации.

Как сообщалось, на днях ВСУ сбили восемь иранских боевых дронов. А вчера, 23 сентября, Россия нанесла удар иранскими дронами по Одессе.