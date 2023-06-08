Подполковник ВС РФ, задержанный ЧВК "Вагнер", рассказал о пытках и обвинил Пригожина в политическом пиаре

Телеграм-каналы "Осторожно, новости" и Baza опубликовали видео с подполковником Вооруженных сил России Романом Винивитиным, о задержании которого сообщала пресс-служба Евгения Пригожина. Он обвинил наемников ЧВК в пытках и провокациях, а также заявил, что Пригожин занимается дискредитацией российской армии.

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Винивитин называет себя бывшим командиром 72-й бригады. Он утверждает, что бойцы ЧВК "Вагнер" взяли его в плен. Это произошло в тот момент, когда он объезжал свои подразделения. По словам подполковника, "вагнеровцы" преградили ему путь, хотя никаких оснований для этого не было.

"Терпеть это я как боевой офицер не собирался. В результате сотрудники "Вагнера" были разоружены и отправлены в известном направлении: на х*й они были посланы. […] Впоследствии меня пленили, держали в подвале, издевались так, как не издевался бы любой озлобленный русский солдат над пленным солдатом ВСУ. Меня избили, не давали спать, три раза за ночь меня просто выволакивали из подвала и пытались расстрелять. […] Распространенное вами (пресс-службой Пригожина — прим. "Медузы") видео с моим допросом — это результат давления и только", — говорит военный.

Он также рассказал о еще нескольких случаях пыток, которые, по его словам, применяли "вагнеровцы": "Имело место похищение наших бойцов, где против них применялось физическое насилие, методы унижения чести и достоинства. Так, например, был похищен старшина одного из наших батальонов — его мучили, истязали, голым держали на холодном полу в подвале. Брызгали в глаза кислотой и всякими химическими веществами, от которых он на время потерял зрение. Обливали бензином, подносили зажигалку. Пытались сжечь. […] В апреле-мае подразделения на всем моем участке ответственности обсуждали вопиющий случай, когда бойца одного из подразделений соседнего соединения избили, "опустили" и тот от безвыходности просто покончил жизнь самоубийством.

Офицер отрицает, что 72-я бригада минировала тылы ЧВК "Вагнер". Винивитин назвал это "продуктом воспаленного сознания пиар-службы "Вагнера"" и попыткой атаки на руководство Минобороны.

"Евгений Викторович [Пригожин], вы занимаетесь активной дискредитацией Вооруженных сил РФ и пытаетесь представить ЧВК "Вагнер" как единственную эффективную структуру. Но у меня вопрос, получилось бы у вас взять Попасную, Соледар, Бахмут, если бы на широком фронте не бились бы контрактники, добровольцы, "барсы" (члены Боевого армейского резерва страны (БАРС), проекта Минобороны РФ — прим. Delfi), "ахматовцы" (бойцы батальона "Ахмат", базирующегося в Чечне спецподразделения Росгвардии — прим. Delfi), внутренние войска? Был бы тогда у вас повод для политического пиара?" — говорит военный.

"Осторожно, новости" отмечают, что им прислали видео с заявлением Винивитина "в предложку с неизвестного аккаунта". На записи можно заметить, что в некоторых эпизодах подполковник, вероятно, читает текст по бумажке или суфлеру. В видео также есть склейки.

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4 июня пресс-служба Евгения Пригожина заявила, что 17 мая бойцы ЧВК вступили в бой с военнослужащими Минобороны России после того, как были обстреляны в районе села Семигорье Бахмутского района. Это произошло в тот момент, когда "вагнеровцы" пытались разминировать дороги для выхода из Бахмута, якобы заминированные представителями Минобороны РФ. По версии пресс-службы, наемники ЧВК задержали группу военнослужащих, которую возглавлял командир 72-й мотострелковой бригады, подполковник, "который находился в состоянии алкогольного опьянения".

Позже пресс-служба основателя ЧВК Вагнера опубликовала видео, на котором Винивитин говорит, что вместе со своими бойцами разоружил группу быстрого реагирования ЧВК и обстрелял машину "вагнеровцев". По его словам, он сделал это из-за "личной неприязни".