Подводная гонка за истребителем. Американцам нужно добраться до утонувшего F-35 раньше китайцев

В Южно-Китайском море началась необычная гонка: американскому флоту позарез нужно добраться до своего утонувшего истребителя F-35 раньше, чем это сделают китайцы.

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Новейший самолет F-35C ценой 100 млн долларов в начале этой недели упал в море, не сумев взлететь с авианосца ВМС США "Карл Винсон".

Это случилось в нейтральных водах, и потому самолет, напичканный секретным оборудованием, формально можно считать "законной добычей" для любого, кто достанет его первым.

Кто станет этим первым, пока непонятно. Американцы не говорят, где именно утонул самолет и сколько времени им понадобится, чтобы поднять его.

При этом Китай считает своей почти всю огромную акваторию Южно-Китайского моря - несмотря на то, что в 2016 году международный арбитраж в Гааге признал претензии Пекина незаконными.

Военные эксперты уверены, что китайцы очень постараются добраться до утонувшего американского самолета.

У американцев же спасательное судно, которое может поднять самолет, находится, судя по всему, как минимум в десяти днях пути. "Это слишком долго, - говорит консультант по вопросам обороны Эби Остин, - потому что аккумуляторы черного ящика самолета уже сядут, и его будет трудно найти".

Остин объясняет, что F-35 - это по сути летающий компьютер, который принимает от других участников боевых действий, обрабатывает и отдает им информацию. У Китая таких технологий нет, и если они заполучат F-35, то, вероятно, смогут совершить рывок.

Специалист по Китаю из американской аналитической организации Truman Project Брайс Баррос не сомневается, что Китай очень хочет заполучить этот самолет - хотя, возможно, уже добыл какие-то сведения о его устройстве путем кибершпионажа.

"Я думаю, они хотели бы увидеть детали самолета вживую, чтобы лучше понять, как он скомпонован, и найти уязвимые места", - говорит Баррос.

Как поднимут истребитель

Операция подъема истребителя со дна океана, скорее всего, будет выглядеть примерно так: американские флотские инженеры прикрепят к фюзеляжу надувные подушки, затем медленно накачают их воздухом - и вся конструкция всплывет.

Им придется труднее, если 16-тонный самолет разломился на части.

Инженерам придется учитывать и то, что на самолете были ракеты - скорее всего, не меньше двух, либо на внешней подвеске, либо внутри фюзеляжа.

Случаи таких подводных погонь за секретным призом в истории уже были.

В 1974 году, во время холодной войны, ЦРУ при помощи специально построенного судна подняло со дна советскую подлодку К-129, затонувшую за шесть лет до того в трех тысячах километров от Гавайских островов, на глубине в пять километров.

В 1972 году китайские военные тайно подняли британскую подводную лодку "Посейдон", затонувшую у их берегов.

Кроме того, военные считают, что Китай заполучил секретный американский вертолет-невидимку, который разбился в Пакистане в 2011 году, во время операции, в ходе которой был убит Усама бин Ладен.

"Мы уверены, что китайские военные тогда смогли ознакомиться с оборудованием и программным обеспечением вертолета", - говорит Брайс Баррос.

Рекордная глубина, с которой затонувший самолет или судно поднимали на поверхность, составляет 5638 метров. На этой глубине лежал в Филиппинском море американский военно-транспортный самолет. Его подняли в 2019 году.

Теоретически американские военные могут не поднимать, а уничтожить утонувший F-35С. "Самое простое - это торпедировать его", - сказал Би-би-си один офицер.

Но этот вариант, по мнению военных экспертов, пока всерьез не рассматривается.

Что умеет F-35С - морская модификация F-35