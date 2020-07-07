Поедающая мозг амеба заразила человека во Флориде

Во Флориде подтвержден случай заражения человека поедающей ткани мозга амебой-паразитом. Заражение этим смертельно опасным паразитом — редкость, но некоторые ученые говорят о росте их популяций из-за изменения климата на планете.

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Заражение амебой под названием неглерия Фоулера подтвердили у жителя графства Хиллсборо штата Флорида. В департаменте здравоохранения штата предупредили тех, кто часто купается в водоемах, чтобы они не забывали закрывать нос.

Это действительно самая действенная мера защиты от неглерии Фоулера, поскольку одноклеточная амеба-паразит проникает в мозг через обонятельный нерв. Заразиться можно только через нос. При этом если вода, зараженная неглерией, попадет например в пищевод, то с человеком ничего не случится. От человека к человеку неглерия не передается.

В департаменте рекомендовали осторожно купаться в открытых водоемах и не беспокоить песок дна. Также рекомендуется избегать водоемов с температурой воды выше среднего, особенно высыхающих.

Случаи заражения неглерией Фоулера редки. Во Флориде известно 37 подобных происшествий с 1962 года. Амебы часто встречается в теплых пресных водоемах южных штатов.

Несколько десятков заражений было зафиксировано в Европе, в том числе несколько в Чехии. В России случаев заражения ниглерией Фоулера не задокументировано.

Неглерия живет в теплых водоемах и активизируется с июля по август. Ее усиленное размножение начинается, когда вода прогревается до 35 градусов Цельсия.

В неблагоприятных для обитания условиях амеба умеет покрываться оболочкой. Когда условия снова становятся благоприятными, она активизируется и переходит к размножению.

Это представляет опасность в местах, где водоемы пересыхают и амебы переносятся по ветру вместе с пылью со дна. Когда человек вдыхает такую пыль, амеба попадает в организм и снова активизируется.

После этого следует повышение температуры тела, лихорадочное состояние, сопровождающееся тошнотой, рвотой, нарушением координации движений и судорогами, напоминающими припадок эпилепсии. Все это — следствия постепенного разрушения мозга.

Несмотря на то, что средства, останавливающие заболевание, существуют, болезнь чаще всего заканчивается летальным исходом.

Некоторые паразитологи полагают, что потепление климата на планете может привести, или уже приводит, к размножению амеб-паразитов, в том числе и неглерии. Есть и исследователи, которые не согласны с этой теорией.