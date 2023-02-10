"Поезд в пропасть". Зеленский рассказал о своем отношении к Минским соглашениям

Президент Украины в интервью немецкому изданию Spiegel рассказал впервые рассказал о том, как он оценивал так и не воплощенные в жизнь Минские соглашения об урегулировании конфликта в Донбассе.

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Минские соглашения были заключены в 2015 году, они предусматривали, что неподконтрольные Украине части Донецкой и Луганской областей останутся в составе Украины, однако де-факто будут под большим влиянием России и поддерживаемых ею сепаратистов. Обвинения в адрес Украины в неисполнении соглашений стали одним из предлогов для широкомасштабного российского вторжения 24 февраля.

В своем интервью Spiegel Зеленский рассказал о том, что изначально воспринимал соглашения как невыполнимые. "Я запрыгнул на этот поезд, который ехал в пропасть. Под поездом я понимаю соглашения в общем. Каждый пункт означает вагон, и когда ты начинаешь это анализировать, ты понимаешь: все в общем так сконструировано, что одна сторона что-то не может выполнить, а другая замораживает конфликт. Я не увидел в соглашениях желание оставить Украине ее независимость! Я понимаю их смысл так: за счет Украины хотелось немного утолить аппетит России", — рассказал президент Украины (цитируется в переводе "Радио Свобода").

"Людям нас, украинцев, конечно, жалко, однако самое ужасное было бы, если бы война пришла к ним самим", — так Зеленский охарактеризовал отношение к Минским соглашениям западных стран. "Самый простой путь закончить войну был бы передать России территории, дать ей влиять на Украину и иметь влияние внутри Украины, которое у них было годами. По этой причине и существовали Минские соглашения. Наши союзники не осудят меня, если я буду думать, что Минские соглашения были тоже своего рода уступкой". По словам Зеленского, он говорил о невыполнимости соглашений бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону. А когда встречался с Путиным в 2019 году в рамках так называемого Нормандского формата, сказал ему то же самое. "Я ему разъяснил, как это происходит в реальности, и сказал, что нам при таком темпе нужно еще 20 лет. Я ему сказал, что мой отец — профессор математики, я хорошо могу считать".

При этом, по словам Зеленского, Украина не выходила из соглашений ради того, чтобы продолжать обмен пленными.