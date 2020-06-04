Погибший от действий полиции афроамериканец Флойд был заражен Covid-19

Вскрытие тела афроамериканца Джорджа Флойда, скончавшегося вследствие чрезмерно жестких действий полицейского, показало наличие у него вируса Covid-19, говорится в отчете управления судмедэксперта округа Хеннепин (штат Миннесота), выдержки из которого приводит американская пресса.

В заключении подтверждается, что причиной смерти стало не заражение, а проблемы с сердцем - оно не выдержало, когда при задержании один из полицейских надавил на шею Флойда коленом. Впоследствии афроамериканец скончался в реанимации. Позднее его смерть была признана убийством.

В США после гибели в Миннеаполисе Флойда проходят массовые выступления. В ряде городов эти протесты вылились в беспорядки, акты вандализма, поджоги и разграбление магазинов, ожесточенные столкновения с силами правопорядка.

С обеих сторон имеются жертвы и многочисленные пострадавшие. В значительном числе штатов страны губернаторы ввели комендантский час, к противодействию демонстрантам привлечены подразделения Национальной гвардии.