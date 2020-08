Погоня в пустыне. Что известно о ДТП с участием военных России и США в Сирии (видео)

США и Россия обвиняют друг друга в столкновении российского бронетранспортера и американского военного автомобиля на северо-востоке Сирии, в результате которого несколько американских военных получили травмы.

Военнослужащие США были травмированы, когда российский военный патруль на этой неделе врезался в их транспортное средство, сообщили американские власти в среду вечером. До этого видео столкновения появилось на сайте "Русская весна" и быстро распространилось по соцсетям. Вашингтон осудил этот инцидент как нарушение протоколов безопасности, согласованных с Москвой.

На видео видно, как бронетранспортеры с российским флагом обгоняют в пустыне бронемашины под американскими флагами, после чего звучит фраза: "Все, блокируй".

Американцам удается выехать из ловушки, после чего погоня продолжается.

В ходе преследования происходит столкновение транспортных средств, хотя четко на видео это не видно. В воздухе барражирует российский вертолет. Происхождение видеозаписей неизвестно.

Новости об инциденте появились в среду, российское министерство обороны заявило, что оно заблаговременно предупреждало американских военных о том, что будет патрулировать этот район.

"Несмотря на это, в нарушение имеющихся договоренностей военнослужащие вооруженных сил США осуществили попытку блокирования российского патруля. В ответ на это военной полицией ВС РФ были предприняты необходимые меры по предотвращению инцидента и дальнейшему выполнению поставленной задачи", - говорится в заявлении российского минобороны, опубликованном утром в четверг.

Еще в среду глава комитета начальников штабов США Марк Милли обсудил этот инцидент с начальником российского генштаба Валерием Герасимовым. Герасимов говорил о том, что командование международной антитеррористической коалиции было заранее уведомлено о прохождении колонны российской военной полиции.

"Американской стороне в ходе телефонного разговора даны исчерпывающие пояснения по данной ситуации", - заявили в министерстве обороны России.

