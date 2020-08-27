Погоня в пустыне. Что известно о ДТП с участием военных России и США в Сирии (видео)

США и Россия обвиняют друг друга в столкновении российского бронетранспортера и американского военного автомобиля на северо-востоке Сирии, в результате которого несколько американских военных получили травмы.

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Что на видео

Военнослужащие США были травмированы, когда российский военный патруль на этой неделе врезался в их транспортное средство, сообщили американские власти в среду вечером. До этого видео столкновения появилось на сайте "Русская весна" и быстро распространилось по соцсетям. Вашингтон осудил этот инцидент как нарушение протоколов безопасности, согласованных с Москвой.

На видео видно, как бронетранспортеры с российским флагом обгоняют в пустыне бронемашины под американскими флагами, после чего звучит фраза: "Все, блокируй".

Американцам удается выехать из ловушки, после чего погоня продолжается.

В ходе преследования происходит столкновение транспортных средств, хотя четко на видео это не видно. В воздухе барражирует российский вертолет. Происхождение видеозаписей неизвестно.

Новости об инциденте появились в среду, российское министерство обороны заявило, что оно заблаговременно предупреждало американских военных о том, что будет патрулировать этот район.

Версия Москвы

"Несмотря на это, в нарушение имеющихся договоренностей военнослужащие вооруженных сил США осуществили попытку блокирования российского патруля. В ответ на это военной полицией ВС РФ были предприняты необходимые меры по предотвращению инцидента и дальнейшему выполнению поставленной задачи", - говорится в заявлении российского минобороны, опубликованном утром в четверг.

Еще в среду глава комитета начальников штабов США Марк Милли обсудил этот инцидент с начальником российского генштаба Валерием Герасимовым. Герасимов говорил о том, что командование международной антитеррористической коалиции было заранее уведомлено о прохождении колонны российской военной полиции.

"Американской стороне в ходе телефонного разговора даны исчерпывающие пояснения по данной ситуации", - заявили в министерстве обороны России.

Another video presumably from that same August 24 patrol with Russian Typhoon-K, Ural-4320, and Tigr vehicles. Interestingly, it appears they brought the Mi-8AMTSh helicopter to hover just above a group of people to disperse them. 317/https://t.co/28oDhSpjZw pic.twitter.com/d4uJ8jB8yn — Rob Lee (@RALee85) August 26, 2020

Версия Вашингтона

Совет национальной безопасности США в свою очередь заявил, что российский бронетранспортер врезался в американский противоминный автомобиль-вездеход, "причинив травмы экипажу".

Неназванный военный источник в США сообщил изданию Politico, что четыре американских солдата получили легкое сотрясение мозга. О том, что у пострадавших есть симптомы сотрясения мозга, на условиях анонимности сказали и два источника агентства Рейтер.

У США в этом районе Сирии проходят службу примерно 500 военнослужащих. Американские военные оказывают поддержку альянсу Сирийских демократических сил (SDF), ядро которого составляют курды.

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Уллиот, которого цитирует Politico, заявил, что российские военные спровоцировали это ДТП. По его словам, инцидент произошел примерно в 10:00 по местному времени в среду, когда патруль службы безопасности встретил российских военных недалеко от населенного пункта Дейрика на северо-востоке Сирии.

Вашингтон осудил этот инцидент как нарушение протоколов безопасности, согласованных с Москвой.

Что было раньше

Хотя инциденты с участием американских и российских военных в Сирии не редкость, это происшествие подчеркивает опасность операций войск обеих стран в непосредственной близости друг от друга, а также возможность быстрой эскалации напряженности, пишет Рейтер.

"Чтобы разрядить ситуацию, патруль коалиции покинул этот район, - сказал Уллиот. - Коалиция и США не стремятся к эскалации с какими-либо национальными военными силами, но американские военные всегда сохраняют неотъемлемое право и обязанность защищать себя от враждебных действий".

Вооруженные силы США как правило не комментируют случаи, при которых военные получат травмы в Сирии. В июле в ДТП на востоке страны в результате опрокидывания транспортного средства погиб десантник.

Около 500 американских военнослужащих остаются на севере Сирии после резкого сокращения воинского контингента, которые находился там для борьбы с "Исламскоим государством" (запрещено в России). Российские военные также ведут борьбу с исламистами и оказывают поддержку правительству Башара Асада. Западные страны считают, что россияне помогают властям Сирии и в борьбе с вооруженными повстанцами.

При этом за последние годы не было серьезных столкновений между военными России и США в Сирии, которые привели бы к жертвам, пишет Politico. Исключением стал четырехчасовой бой в 2018 году, когда были убиты от 200 до 300 бойцов просирийских правительственных сил, включая российских наемников из "ЧВК Вагнера".

Анализ

Джонатан Маркус, обозреватель Би-би-си

Происшествия с амерканскими войсками на северо-востоке Сирии происходят регулярно. Только около недели назад их обстреляли сирийские союзники России.

В феврале 2018 года большая группировка российских наемников атаковала американские позиции около крупного нефтяного месторождения. Она встретила жесткий отпор и понесла тяжелые потери.

Но последний инцидент - совсем другого характера. Это было прямое столкновение между открыто действующими российскими военными и армией США. Американцы утверждают, что это типичное для россиян поведение, и они нарушают различные договоренности о координации действий в Сирии. По уверениям США, Россия фактически запугивает американские войска.

Почему же это происходит именно сейчас? Москва считает, что США собираются покинуть Сирию. В октябре прошлого года президент Дональд Трамп принял громкое решение о выводе из страны тысячи американских военных, которые поддерживали сирийских курдов. Потом Трамп передумал - хотя и оставил в Сирии группировку намного меньшей численности, которая действует на более ограниченной территории.

Но Россия знает, что Трамп хочет сократить присутствие американских военных за рубежом. И Москва, судя по всему, настроена указать американцам на дверь.