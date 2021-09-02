Пограничники представили видео, на котором белорусы гонят нелегалов через границу

Литовские пограничники поделились видео, на котором видно, как белорусские пограничники, применяя насилие, гонят нелегалов на территорию Литвы.

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"Белорусские пропагандисты, рассказывающие выдуманные истории о насилии со стороны наших пограничников и бесчеловечном обращении с мигрантами, осмотрительно умалчивают о том, что жестоко физическую силу применяют именно белорусские силовики. Например, так в Швенченском районе белорусские служащие с металлическими щитами вытеснили группу из 13 мигрантов", — сообщает СОГГ на своей странице в Facebook.

По данным пограничников, мигранты провели на границе двое суток и отказались переходить границу, они хотели вернуться в Беларусь, а оттуда — домой.

Литовские пограничники привозили им воду и еду.

"Сейчас все 13 мигрантов находятся на белорусской стороне и к литовской границе не приближаются", — сообщает СОГГ, отмечая, что этот инцидент произошел в начале недели.

Конкретно о месте, где это происходит и точном времени пограничники сообщить не могут.