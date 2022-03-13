Погранслужба Украины советует беженцам ехать в Венгрию, Словакию, Румынию и Молдову

За минувшие сутки 75 000 украинцев покинули страну через КПП на западной границе, сообщили пограничники. Большая часть — 49 000 — отправилась в Польшу, передает русская служба ВВС, отмечая, что ресурсы польской стороны иссякают и беженцам советуют направляться и в другие приграничные с Украиной страны.

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Польские власти, со своей стороны, сообщили в субботу, что приняли 1,6 млн беженцев за время войны. По оценкам исследователей Варшавского университета, около миллиона украинцев остались в Польше, остальные отправились в другие европейские страны.

Городские власти Варшавы и Кракова говорят, что их ресурсы на пределе и без дополнительной помощи они не смогут разместить новых беженцев. Мэр столицы сказал в пятницу, что через Варшаву прошли уже 320 000 украинцев и 230 000 остались — это сравнимо с 10% городского населения до войны.

Поток беженцев в пятницу немного сократился по сравнению с четвергом, отметили и поляки, и украинцы. Очереди минимальны даже на польском участке, однако погранслужба Украины все равно советует гражданам пользоваться альтернативными переходами на границе с Венгрией, Словакией, Румынией и Молдовой.

В обратном направлении — из Европы в Украину — пограничники за минувшие сутки пропустили 900 машин с гуманитарными грузами и 18 тысяч человек, включая 15 000 украинцев.

"Большинство — мужчины, которые намерены защищать будущее своей страны. Гордимся земляками!" — сообщила Погранслужба и добавила, что за 16 полных дней российского вторжения около 220 000 украинцев вернулись на родину.