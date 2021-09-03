Похищение домашних животных станет в Англии уголовно наказуемым

Похищение домашних животных будет считаться уголовным преступлением в Англии после резкого увеличения числа краж питомцев во время локдаунов.

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Кража домашнего животного в настоящее время рассматривается как утеря собственности владельца. Парламентарии, однако, хотят зафиксировать в законодательстве эмоциональные страдания, которые может вызвать утрата домашнего любимца.

Предложение сделать кражу домашних животных уголовно наказуемой, наряду с другими рекомендациям, содержится в отчете специальной рабочей группы, созданной для решения проблемы растущего роста числа таких краж, особенно участившихся во время карантина.

Ее сотрудники подсчитали, что за прошлый год у хозяев украли около двух тысяч собак.

В группу вошли правительственные чиновники, представители полиции, прокуратуры и местных властей. Посильную помощь оказали группы защиты животных, ученые и эксперты.

Согласно отчету, в семи из десяти случаев краж животных, зарегистрированных полицией, пропадали собаки.

Несмотря на то, что правонарушения, предусмотренные Законом о краже 1968 года, наказываются максимальным сроком в семь лет лишения свободы, на деле до таких сроков (и вообще до тюрьмы) доходит редко: суровость приговора частично определяется денежной стоимостью похищенного.

О тяжести наказаний в новом законодательстве пока не известно.

В отчете цитируются данные благотворительной организации Dogs Trust, согласно которым стоимость пяти наиболее ценных пород собак во время первого общенационального локдауна в Великобритании "значительно" выросла, в некоторых случаях на 89%.

Соответственно, эти породы приобрели дополнительную ценность для преступников, особенно в связи с ростом спроса на домашних животных во время карантина.

Во время первого локдауна в стране с марта по август 2020 года число запросов о покупке щенка в интернет-поисковике Google выросло более чем на 160%.

Рабочая группа также рекомендует:

требовать дополнительную информацию при регистрации микрочипа, особенно при передаче права собственности;

обеспечить более простой доступ к различным базам данных микрочипов, чтобы упростить отслеживание потерянных или украденных собак;

улучшить систему сбора и регистрации данных о кражах домашних животных;

обучать владельцев, как предотвратить кражу.

В качестве других мер рабочая группа также рассматривала возможность требовать удостоверения личности у всех продавцов домашних животных в интернете и разрешить владельцам регистрировать своих собак в полиции, включая фотографии и ДНК, а также контактную информацию и данные с микрочипа.

Предполагается, что эти меры усложнят работу кражи и перепродажу домашних животных, упростят задержание правонарушителей, а выносимые за кражу приговоры будут отражать и нанесенный животному урон.

Как уберечь вашего питомца

не оставляйте животное без присмотра в общественных местах;

меняйте маршрут прогулок;

следите за питомцем и дома — например, если у вас есть сад, держите его на виду и убедитесь, что ворота на замке;

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Министр внутренних дел Великобритании Прити Патель заявила: "Новое законодательство о похищении домашних животных признает, что животные — это гораздо больше, чем просто собственность, и дает полиции дополнительные инструменты для привлечения воров к ответственности".

Исполнительный директор Королевского общества предотвращения жестокого обращения с животными (RSPCA) Крис Шервуд сказал, что признание похищения домашних животных уголовно наказуемым признает серьезность преступления. "Мы надеемся, что это побудит суды выносить гораздо более суровые приговоры похитителям домашних животных", — сказал он.

По его мнению, реорганизация и упрощение доступа к базе данных микрочипов поможет решить проблемы воровства домашних животных, защиты животных и "безответственного владения домашними животными".

Дайана Джеймс из благотворительной организации "Голубой крест" выразила надежду, что новые законы будут приняты быстро, добавив при этом, что владельцам животных, тем не менее, не стоит расслабляться и следует проявлять бдительность.