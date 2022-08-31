Похороны Горбачева не будут государственными, сообщают источники. Кто приедет проститься с Gorby?

Похороны первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева не будут носить государственный характер, сообщили российского агентству "Интерфакс" два информированных источника. Официально эта информация пока не подтверждена.

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"Организация государственных похорон Горбачева не планируется", — сказали собеседники агентства.

Ранее в Горбачев-Фонде "Интерфаксу" заявили, что он будет похоронен на Новодевичьем кладбище рядом с супругой Раисой Максимовной. Дату похорон определит семья.

Официально пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решений о проведении государственных похорон бывшего президента СССР Михаила Горбачева пока нет.

"Пока не могу точно сказать. Сегодня этим вопросом будут заниматься. Будет приниматься решение. Пока не принималось никаких решений", — сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".

Смерть первого и единственного президента Советского союза Михаила Горбачева ставят перед российской властью вопросы об организации похорон. В прежние времена — до военного вторжения России в Украину — можно было бы предположить, что проститься с Горбачевым могли бы захотеть приехать многие иностранные лидеры. Одновременно Горбачев — крайне непопулярен среди тех россиян, которые ностальгируют по СССР.

"В связи со смертью Михаила Горбачева одна из главных интриг — как будут проходить его похороны и кто на них приедет", — пишет украинское издание strana.ua: "Понятно, что в прежние времена на них бы однозначно приехали все лидеры Запада — и бывшие, и нынешние. И Байден, и Клинтон. И Макрон, и Джонсон. И, конечно же, огромная делегация из Германии. Но сейчас время другое — военное. И потому визит в Россию, пусть даже и на похороны Горбачева, столь представительных гостей будет выглядеть крайне неоднозначно. Хотя полностью исключить возможности визита иностранных делегаций высокого уровня для прощания с первым и последним президентом СССР (а возможно и для неформальных переговоров с руководителями России) также нельзя.".

Первым иностранным политиком, заявившим о планах прибыть в Москву на похороны экс-президента СССР Михаила Горбачева, стал бывший президент Польши Лех Валенса.

"Хотел бы поехать на похороны Горбачева. Я не боюсь сегодня ехать в Россию. Мы знали друг друга, мы понравились друг другу, поэтому, конечно, я должен пойти на его похороны. Я прожил свою жизнь, и у меня нет проблем с русскими, потому что я знаю, что прав я, а не они", — сказал Валенса изданию Onet.pl.

Западные лидеры — президент США Джордж Буш, генсек ООН Антонио Гутерриш, президент Франции Эммануэль Макрон, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер ФРГ Олаф Шольц — сегодня, высказывая соболезнования, говорят добрые слова в адрес Михаила Горбачева. Германское издание Bild вышло с заголовками "Он проложил путь к немецкому единству"и "Горби, Германия кланяется тебе!"

Однако никто из западных политиков пока не заявил об участии в похоронах.