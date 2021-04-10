Похороны принца Филиппа в условиях пандемии: королевская церемония, но без публичного прощания

Похороны принца Филиппа, герцога Эдинбургского, будут по форме королевскими, но не государственными похоронами, и перед ними не будет церемонии публичного прощания, как хотел сам Филипп. Об этом объявила придворная Геральдическая палата.

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Геральдическая палата сообщила, что до похорон тело принца Филипа останется в королевском Виндзорском дворце под Лондоном, церемония же похорон пройдет там же, в часовне Святого Георгия.

Королевский двор "с сожалением" просит публику в связи с пандемией не приезжать на похороны.

По сведениям Би-би-си, королева Елизавета II из-за пандемии намеревается провести похороны мужа по измененной церемонии.

О подробностях Букингемский дворец, как ожидается, расскажет в ближайшее время.

С сегодняшнего дня и до 8 утра следующего дня после похорон будут приспущены флаги на всех государственных зданиях Британии.

Церемонии публичного прощания с доступом людей к телу были устроены на похоронах трех предыдущих ближайших родственников монарха. В 2002 году к гробу королевы-матери в здании парламента в Вестминстере за три дня пришли проститься около 200 тысяч человек.

Но Геральдическая палата, которая организует государственные церемонии, объявила, что похороны герцога Эдинбургского пройдут в соответствии с традициями, но и согласно пожеланиям самого принца Филиппа.

Помощник Филиппа как-то сказал, что он "не считал себя достаточно важной персоной" для государственных похорон.

Обычно церемония государственных похорон проводилась в случае смерти самого монарха.

По церемонии королевских похорон были погребены, например, королева-мать и принцесса Диана — хотя она развелась с наследником престола Чарльзом и формально лишилась титула "ее королевского высочества".

Церемония королевских похорон положена также наследникам престола и членам королевской семьи, имеющим высокое воинское звание.

В редчайших случаях, по решению короля (королевы) и парламента, государственные похороны устраивались и для видных деятелей, не являвшихся монархами. В XIX веке такой чести удостоился флотоводец лорд Горацио Нельсон, в XX веке — Уинстон Черчилль.

Впрочем, разница между государственными и королевскими похоронами заключается в протокольных тонкостях, а так и та, и другая церемонии могут включать, например, военную траурную процессию и открытое для всех прощание с телом.

Королевский двор, конечно, заранее готовился к смерти герцога Эдинбургского. Сценарий похорон получил кодовое название Forth Bridge, и согласно ему, ожидалось, что на похороны в Лондоне и Виндзоре соберутся тысячи людей, некоторые, возможно, даже будут ночевать на улице, чтобы не уступить хорошие точки обзора, откуда будет видна военная процессия.

В рамках этого сценария вдоль улиц, по которым прошла бы процессия, выстроились бы сотни военных, а порядок охраняли бы тысячи полицейских.

Но с началом пандемии планы пришлось изменить.

По сведениям из королевского дворца, Елизавета II теперь намерена провести церемонию так, чтобы не привлекать толп и соблюсти требования локдауна и социального дистанцирования.

На нынешнем этапе локдауна в Англии на похороны могут собираться не более 30 человек.