Полицейским в России разрешат оцеплять жилье и вскрывать машины

В правительстве РФ подготовлен законопроект о расширении прав полицейских. Согласно новым поправкам, стражей порядка нельзя будет наказывать за действия, совершенные при исполнении, сообщают российские СМИ.

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В правительстве России подготовлен законопроект, значительно расширяющий права полицейских и исключающий их наказание за действия, совершенные при исполнении обязанностей. Об этом в среду, 22 апреля, сообщили российские СМИ со ссылкой на имеющуюся в их распоряжении копию законопроекта.

Согласно поправкам, которые были одобрены правительством на этой неделе, но еще не внесены в Госдуму, полицейским, в числе прочего, разрешат вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий. Машины можно будет вскрывать для спасения жизни граждан, предотвращения преступлений и "для обеспечения безопасности граждан при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях".

В границах оцепления жилых домов полицейским разрешат проводить "личный осмотр граждан, находящихся при них вещей, предметов, механизмов, веществ", а также осматривать транспортные средства. В случае отказа гражданина от сотрудничества полиция будет иметь права не пропускать его через оцепление как внутрь, так и наружу.

Огонь на поражение

Полицейским впредь разрешат применять табельное огнестрельное оружие не только в том случае, если преследуемое лицо пытается прикоснуться к оружию, но и в том случае, если оно пытается "совершить иные действия, дающие основания расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции".

Статью 30 действующего закона о полиции предлагается дополнить положением о том, что "сотрудник полиции не подлежит преследованию за действия, совершенные при выполнении обязанностей, возложенных на полицию, и в связи с реализацией прав, предоставленных полиции".