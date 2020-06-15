Полиция Атланты обнародовала кадры, предшествовавшие гибели афроамериканца

Власти заплатят 10 тысяч долларов за информацию, позволяющую установить виновных в поджоге ресторана Wendy's, вблизи которого полиция стреляла в Рэйшарда Брукса.

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Полиция Атланты (штат Джорджия) обнародовала в воскресенье, 14 июня, видеозапись, на которой запечатлены события, предшествовавшие гибели 27-летнего афроамериканца Рэйшарда Брукса. Как видно на кадрах, рядом с рестораном быстрого питания Wendy's два сотрудника правоохранительных органов проводят проверку на наличие алкоголя в крови у водителя, после чего ситуация выходит из-под контроля. Брукс выхватывает у одного из полицейских электрошокер и пытается сбежать. Полицейский стреляет в мужчину. Впоследствии Рейшард Брукс скорнчался в больнице, где ему провели операцию.

Судмедэксперты округа Фултон (штат Джорджия) подтвердили, что причиной смерти афроамериканца стали два огнестрельных ранения в спину.

Полиция сообщила, что ее сотрудник Гаррет Рольф, открывший огонь, уволен, а его коллега Девин Броснан переведен на административную службу.

Власти объявили вознаграждение

Между тем власти объявили вознаграждение в размере 10000 долларов (8880 евро) за информацию, которая поможет найти виновных в последующем поджоге ресторана Wendy's. По данным газеты The New York Times, полиция разыскивает женщину, чье лицо на момент инцидента было скрыто. Протесты возле кафе продолжались и 14 июня, всего полиция задержала 36 человек.

Инцидент со стрельбой произошел 12 июня. Как сообщила полиция, правоохранители приехали по вызову в связи с тем, что машина, в которой спал 27-летный афроамериканец Рэйшард Брукс, перегородила часть площадки у кафе Wendy's. Полицейские установили, что мужчина пьян, и попытались его задержать. Брукс был ранен и скончался в больнице. После происшествия в городе вспыхнули протесты. Начальник полиции Атланты Эрика Шилдс подала в отставку.