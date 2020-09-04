Полиция Портленда застрелила человека, подозреваемого в убийстве сторонника Трампа

Полицейские в городе Лейси, штат Вашингтон, застрелили 48-летнего Майкла Рейнола, находившегося в розыске по подозрению в убийстве Аарона Даниэльсона, участника демонстрации в поддержку Трампа в Портленде, штат Орегон.

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Поздно вечером в прошлую субботу активисты движения Black Lives Matter попытались заблокировать колонну из примерно 600 машин, украшенных американскими флагами, в которых находилось более тысячи активных сторонников Дональда Трампа, не давая ей проехать в центр города.

Между сторонниками противоположных взглядов в нескольких местах возникли драки. Правые применили баллончики с краской и перцовым спреем. На вопрос, хорошо ли это, президент США позднее ответил: "Краска — не пули".

В интервью YouTube-каналу Vice News Рейнол утверждал, что действовал в рамках необходимой самобороны, так как Даниэльсон якобы угрожал ножом ему и его другу.

"У меня не осталось выбора. То есть, конечно, у меня был выбор: отойти в сторонку и наблюдать, как они убивают моего цветного друга. Но так поступить я был не намерен", — заявил он.

В результате был выдан ордер на арест Рейнола.

Что произошло в ходе ареста?

В четверг президент Дональд Трамп написал в "Твиттере": "Почему полиция Портленда не арестовывает хладнокровного убийцу Аарона Даниэльсона? Это ваша работа, так что сделайте ее быстрее".

В тот же день агенты выследили Рейнола в Лейси, примерно в 200 км к северу от Портленда.

Заместитель шерифа округа Терстон Рэй Брэйди заявил, что не знает, зачем Рейнол приехал в Лейси, и не уверен, что он жил по тому адресу, где его обнаружили.

Просто полицейские заметили, что подозреваемый выходит из дома и садится в припаркованную машину.

"Имело место столкновение между нашими сотрудниками и подозреваемым, — сообщил Брэйди. — По информации, которой мы располагаем на данный момент, подозреваемый имел при себе оружие. По автомобилю было произведено несколько выстрелов, он выскочил из него и пытался убежать, после чего было сделано еще несколько выстрелов".

Брэди добавил, что оружие применили четверо полицейских.

Кто такой Майкл Рейнол?

После того, как 28 мая этого года в Миннеаполисе, штат Миннесота, при задержании белыми полицейскими погиб афроамериканец Джордж Флойд и началось движение под лозунгом Black Lives Matter ("Черные жизни важны"), в стране сохраняется напряженность. Но 600-тысячный Портленд в северной части Тихоокеанского побережья США оказался едва ли не самой горячей точкой.

Демонстрации, периодически сопровождаемые насилием, происходят там едва ли не каждую ночь.

Принадлежащие к Демократической партии губернатор Орегона Кейт Браун и мэр Портленда Тед Уилер называют их мирными протестами и резко возражают против намерения президента Трампа направить в город Национальную гвардию. Тот в ответ обвиняет их в попустительстве анархии.

Усилилось и противостояние между правыми группировками "Гордые ребята" и "Молитва патриота" (к последней, по имеющимся данным, принадлежал Аарон Даниэльсон) и левыми активистами, называющими себя "Антифа".

Покойный Майкл Рейнол был постоянным участником этих выступлений и стычек.

"Я всегда и на 100% АНТИФА", — написал он в июне в "Инстаграме". В июле он был вызван в суд за ношение заряженного оружия в общественном месте и сопротивление аресту.

26 июля Рейнол заявил корреспонденту Ассошиэйтед пресс, что был ранен в руку, когда вмешался в драку между вооруженным белым мужчиной и группой молодых афроамериканцев.

В четверг губернатор Браун осудила насилие в Портленде, но адресовала свою критику исключительно приверженцам "белого превосходства и виджилантизма" [от английского слова "бдительность" — исторический американский термин, обозначающий граждан, самостоятельно берущихся за оружие для защиты порядка и собственности].

В тот же день кандидат в президенты от демократов Джо Байден поговорил по телефону с Джейкобом Блейком, 29-летним афроамериканцем, 23 августа тяжело раненым при задержании полицией в городе Кеноша, штат Висконсин, и остающимся в больнице. Из-за травмы позвоночника ему грозит пожизненный паралич ног.

По словам Байдена, Блейк сказал, что не сдастся, независимо от того, сможет снова ходить, или нет.

Дональд Трамп во вторник приезжал в Кеношу, где виделся с полицейскими, нацгвардейцами и хозяевами разгромленной демонстрантами собственности. Встреча с родственниками Блейка не состоялась, так как они захотели общаться с президентом в присутствии своих адвокатов.