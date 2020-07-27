Полиция установила поджигателя собора в Нанте

39-летний выходец из Руанды признался в поджоге собора Святых Петра и Павла во французском городе Нант. Ему грозит до десяти лет тюрьмы.

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Французская полиция в воскресенье, 26 июля, объявила о раскрытии дела о пожаре в соборе Святых Петра и Павла в Нанте. Причиной пожара стал поджог. Злоумышленник признал свою вину. 39-летний выходец из Руанды был задержан сразу после пожара, однако ему удалось оправдаться. Через неделю он был, однако, задержан вновь. Мужчина на добровольной основе работал при церкви и в день пожара должен был запереть двери. На допросе он признался, что совершил поджог сразу в трех местах: под большим органом, под малым органом и у электрощита. О его мотивах не сообщается. Поджигателю грозит до десяти лет тюрьмы и 150 тысяч евро штрафа.

Возгорание в храме произошло утром 18 июля. Десятки пожарных сумели взять пламя под контроль лишь через несколько часов. В результате пожара уничтожены орган XVII века, витражи XVI века и картина XIX века работы Ипполита Фландрена.

Кафедральный собор Святых Петра и Павла в Нанте — один из самых крупных готических храмов Франции. По высоте он всего на шесть метров ниже собора Парижской Богоматери. Собор был заложен в 1434 году и строился до 1891 года. Здание сильно пострадало от бомбардировок в годы Второй мировой войны, а в 1972-м пережило крупный пожар. Реставрационные работы заняли 13 лет.