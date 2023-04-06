Полиция выслала из Эстонии российскую театральную труппу
Foto: Reuters/Scanpix

Участникам российской театральной труппы "Нитья", неоднократно выступавшим в оккупированном Крыму, в среду запретили въезд в Эстонию. Уже вечером того же дня они были высланы в Россию.

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По заявлению Департамента полиции и погранохраны (PPA), 5 апреля в Таллинне сотрудниками миграционного надзора задержаны трое участников театральной труппы "Нитья": 37-летний, 35-летний и 27-летний граждане России.

Мужчины прибыли в Эстонию через Шенгенскую зону по итальянской туристической визе, поэтому предотвратить их въезд в страну было невозможно.

Поскольку труппа планировала организовать гастроли со своими выступлениями в Эстонии и Германии, PPA признала их визы недействительными, выдала уведомление о выезде и наложила трехлетний запрет на въезд на всю территорию Шенгенской зоны. "Вчера вечером мы отвезли мужчин на пограничный переход в Нарве и отправили их в Россию", — сообщили в PPA.

Postimees ранее писал, что труппа уже выступала в Эстонии. С февраля прошлого года, когда Россия начала вторжение в Украину, артисты театра дважды посещали Эстонию, в апреле и ноябре. Тогда у актеров не было проблем с въездом в страну.

По словам руководителя отдела коммуникации и международного сотрудничества Министерства культуры Меэлиса Компуса, информация о проблемной труппе дошла до них совсем недавно.

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