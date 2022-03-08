Полиция выясняет происхождение надписей в виде буквы Z на скульптуре под Вильнюсом
Foto: DELFI

Литовская полиция выясняет происхождение надписей в виде буквы Z на скульптуре в Вильнюсском районе.

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Как сказала BNS представитель вильнюсской полиции Юлия Самороковская, во вторник участник движения сообщил, что скульптура, находящаяся на кольцевом перекрестке на дороге Вевис-Кернаве, что на территории деревни Айренай Вильнюсского района, со всех сторон разрисована этими буквами.

"Сотрудники полиции зафиксировали происшествие, обстоятельства выясняются", — сказала Самороковская.

Надпись Z стала символом сторонников российского вторжения в Украину, она замечена на российской военной технике в Украине.

Фотографиями с разрисованной скульптурой в понедельник делились и пользователи социальной сети Facebook, на фотографиях также виден прислоненный к скульптуре православный крест.

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