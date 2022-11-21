В отличие от большинства других стран Евросоюза, Польша уже на протяжении нескольких лет активно инвестирует в собственные вооруженные силы, которые в скором будущем могут стать крупнейшими и наиболее оснащенными на континенте. Издание Politico разобралось, что и почему Варшава делала для достижения этой цели ранее и каковы дальнейшие планы местного правительства.

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Пока многие государства ЕС считали, что привычные боевые действия остались в прошлом столетии, руководство Польши оставалось озабочено соседством с Россией. Вторжение РФ в Украину только усилило существовавшие опасения — правительство уже пообещало повысить целевые расходы на оборону с 2,4% до 5% ВВП. В это время Германия, потратившая в прошлом году на эти цели 1,5% своего ВВП, не уверена, сможет ли достичь стандартную для НАТО отметку в 2%.

Как отмечает Politico, сейчас у Польши уже больше танков и гаубиц, чем у Германии, а к 2035 году армия будет насчитывать 300 тысяч военнослужащих (для сравнения численность бундесвера сейчас составляет около 170 тысяч)."Поляки гораздо лучше относятся к своим вооруженным силам, чем в Германии, потому что им пришлось сражаться за свою свободу", — объясняет Густав Грессель, бывший австрийский военный и исследователь безопасности, ныне работающий в Европейском совете по международным отношениям.

Польша развивает не только регулярную армию, но и созданную в 2017 году территориальную оборону (сейчас на нее приходится порядка 20% от всех вооруженных сил численностью 150 тысяч человек). В теробороне числятся поляки, которые проходят 16-дневные подготовительные курсы, а затем регулярно повышают полученную армейскую квалификацию. Как показали боевые действия в Украине, этот подход, поначалу не воспринимавшийся серьезно, может быть вполне эффективен.

Стремление Польши построить сильнейшие сухопутные войска в ЕС оценили и заокеанские союзники. "Польша стала нашим важнейшим партнером в континентальной Европе", — рассказал Politico высокопоставленный источник в армии США, отметив решающую роль, которую страна сыграла в поддержке Украины и укреплении обороны НАТО на Балтике. Собеседник издания подчеркнул, что Германия продолжает оставаться основным логистическим партнером, однако в остальных сферах сотрудничество не отличается высокой эффективностью.

Несмотря на столь лестные оценки, недоверие Вашингтону — важный фактор в принятии стратегии, которой следует Варшава. В отличие от других стран НАТО, Польша опасается вовсе не возвращения в Белый дом Дональда Трампа, стремившегося снизить активность США в военных союзах. Напротив, недоверие вызывает Джо Байден, который в ходе своей предвыборной кампании критиковал правящую в Польше консервативную партию "Право и справедливость". Не складываются у страны и отношения с ЕС, который критикует правительство в Варшаве за антидемократические реформы и нарушение принципа верховенства права.

Foto: EPA/Scanpix/LETA

Тем не менее, Польша продолжает активно закупать вооружение в США. Этой весной была заключена сделка на поставку 250 танков Abrams (вместо 240 советских, отправленных Украине) за 4,9 млрд евро, в 2020 году Варшава приобрела 32 истребителя F-35 за 4,6 млрд долларов. Американским рынком правительство страны не ограничивается: недавно Польша подписала контракты на покупку танков, самолетов и другого вооружения из Южной Кореи. Мариуш Целма, редактор и аналитик новостного и аналитического веб-сайта Nowa Technika Wojskowa, оценил стоимость этих контрактов в 10-12 млрд долларов.

Заключение сделки с Сеулом отражает внешнюю политику Польши. Хотя корейская техника дешевле американской и европейской, это решение — откровенный выпад в сторону президента Франции Эммануэля Макрона, призывавшего к "стратегической автономии" ЕС и закупкам вооружения внутри Евросоюза, где наиболее развитой оборонной промышленностью обладает как раз Париж. Польские лидеры не скрывают, что свою роль в решении закупить оружие у Южной Кореи сыграло и давление европейских властей, недовольных очень спорной судебной и другими консервативным реформами в Польше. "Мы готовы покупать оружие в других странах ЕС, но им нужно прекратить войну против Польши. Мы готовы раздавать сделки и деньги, но не тогда, когда нам говорят, что в Польше нет верховенства права", — цитирует Politico председателя правящей партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского. Впрочем, контракты с европейцами Варшава действительно заключает — например, заказала 8 итальянских вертолетов Leonardo (но с условием, что их произведут в Польше).

Уже очевидное влияние военных амбиций Варшавы на внешнюю политику может сказаться и на внутренней. "Хорошо, нам нужны танки и гаубицы, но нужно ли нам так много со стратегической и оперативной точки зрения? Нет ясности в том, почему министерство вдруг объявило обо всех этих сделках", — заявил Politico генерал армии в отставке, бывший глава Бюро национальной безопасности при президенте Польши Станислав Козей. Он допускает, что "Право и справедливость" такими действиями стремится поддержать падающий рейтинг в преддверии выборов 2023 года.

Хотя польская экономика в последние годы довольна устойчива, уровень запланированных военных трат беспрецедентен и неизбежно отразится на бюджете страны. "Должен быть баланс между военными расходами и общим экономическим развитием страны", — сказал Козей. По его мнению, в случае смены правящей партии новому правительству придется решать вопросы о том, как именно Польша сможет финансировать столь стремительное развитие армии.