Politico: Автоконцерны производят меньше, а зарабатывают больше

Прибыль крупнейших производителей автомобилей бьет рекорды, в то время как количество проданных ими машин падает. Как утверждают опрошенные изданием аналитики, это связано с нехваткой полупроводников и переориентацией индустрии на премиальный сегмент.

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Нехватка полупроводников, которую лишь усугубила война в Украине, серьезно влияет на автопроизводителей, столкнувшихся с дефицитом комплектующих. Politico со ссылкой на заявления участников рынка и исследования аналитиков пишет, что приоритет в такой ситуации отдают машинам премиум-класса, ведь маржа с их продажи выше.

В 2021 году прибыль 16 крупнейших автопроизводителей мира увеличилась на 168% в годовом исчислении (с 50 млрд евро до рекордных 134 млрд). При этом продажи новых автомобилей выросли всего на 1,2% по сравнению с кризисным 2020-м. Аналогичную картину можно наблюдать и в первом квартале нынешнего года: прибыль увеличилась на 19%, в то время как продажи упали на 11%.

Европейская автомобильная промышленность хочет снизить свою зависимость от чипов из Азии, и несколько компаний уже объявили о планах построить собственные заводы по их производству. Тем не менее, этот процесс не гарантирует возврата к производству более дешевых моделей: так, о желании сосредоточиться на автомобилях премиум-класса заявили представители Mercedes-Benz и Audi.

Ставка на производство премиальных автомобилей, утверждает Politico, не беспочвенна: по данным Moody's, этот сегмент будет расти быстрее остальной индустрии. "Несмотря на все нынешние геополитические кризисы, становится все больше и больше состоятельных людей, которые хотят побаловать себя чем-то особенным", — отметил аналитик EY Питер Фусс.

Однако эта стратегия представляет собой риск для окружающей среды, предостерегает Марион Тиманн из Greenpeace. Она утверждает, что такой подход не только связан с безответственным использованием ресурсов, но и задерживает необходимый переход от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания к электромобилям.