Politico: Белый дом не спешит снабжать Украину новейшими системами залпового огня

Американское издание Politico сообщает со ссылкой на свои источники, что Киев огорчен нежеланием администрации Джо Байдена предоставить Украине реактивные системы залпового огня дальнего радиуса действия, в которых украинские власти особо нуждаются в Донбассе.

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В частности, речь идет о современных американских системах HIMARS, дальность стрельбы которых составляет до 300 километров. Старые советские РСЗО в распоряжении Украины есть, но их эффективность значительно ниже.

По мнению Киева, американские системы помогут Украине превзойти российскую тяжелую артиллерию по дальности действия, скорострельности и разрушительной силе, что может во многом предопределить исход войны, и Киев уже несколько месяцев просит Белый дом предоставить им этот тип вооружений.

Однако, как пишут авторы публикации со ссылкой на свои источники в Белом доме, в США опасаются, что системы могут быть применены украинской стороной для ударов по российской территории, что грозит резкой эскалацией конфликта.

Ближе всего, говорит один из источников в конгрессе США, Запад подошел к приянятию решения о поставках HIMARS и других подобных систем в конце апреля, на саммите в немецком Рамштайне, когда союзники Украины обсуждали дальнейшие шаги помощи. Но момент был упущен.

Источник Politico в администрации Байдена сообщил, что Киев и Вашингтон продолжают активно обсуждать этот вопрос, но не все запросы Киева могут быстро воплощаться в реальность.

На этой неделе вопрос о поставках Украине современной ракетной артиллерии прокомментировал официальный представитель Пентагона. Во время пресс-конферении он не подтвердил и не опроверг планы Вашингтона отправить Киеву HIMARS и заявил, что США "постоянно говорят с украинцами относительно тех средств, в которых они нуждаются". "Как мы продемонстрировали ранее, мы готовы в случае необходимости вносить изменения", — добавил он.

С начала российского вторжения США предоставили Украине военной помощи на сумму в 3,8 млрд долларов, напоминают в Вашингтоне. "Мы должны принимать решения исходя из того, какие системы вооружений обеспечат наибольшую отдачу", — сказал Politico сотрудник Белого дома, попросивший об анонимности.

В настоящий момент принято решение,что на выделенные конгрессом деньги целесообразнее отправить,к примеру, 90 гаубиц и множество боеприпасов, чем на ту же сумму всего несколько систем РСЗО, поясняет источник.