Politico: Иран ведет с Китаем и Россией переговоры о поставках компонентов ракетного топлива в обход санкций

Тегеран ведет секретные переговоры с Пекином и Москвой о закупках компонентов для производства ракетного топлива, сообщает Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах. Издание напоминает, что подобные поставки запрещены в рамках санкций ООН, наложенных на Иран из-за его ядерной программы.

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По словам собеседников Politico, власти Ирана хотят договориться о приобретении перхлората аммония — он применяется в качестве окислителя в твердом ракетном топливе и компонентах взрывчатых веществ. Возможность его закупок обсуждается, в частности, с подконтрольным российским властям предприятием "Анозит". Назвать китайские компании, с которыми идут переговоры, источники издания не смогли.

Поставлять Ирану перхлорат аммония запрещают санкции, наложенные на эту страну, напоминает Politico. Соответствующая резолюция была единогласно принята Советом безопасности ООН в 2015 году. Россия и Китай — постоянные члены этого органа.

Дипломатам, с которыми говорили журналисты, неизвестно, сколько именно перхлората аммония хочет приобрести Тегеран. По данным одного из источников Politico, речь идет о количестве, достаточном "для производства тысяч ракет", в том числе типа "Зульфикар" с дальностью полета до 700 км. Как минимум часть этих ракет, предполагают журналисты, в конечном итоге может быть передана российским военным и использована в войне против Украины.

Некоторые источники Politico допускают, что в действительности схема может быть более сложной: Китай поставит перхлорат аммония Ирану, а там в свою очередь изготовят для России ракеты. Таким образом Пекин окажет военную помощь России, но избежит прямой передачи оружия Кремлю. Страны Запада ранее неоднократно предостерегали КНР от подобных действий, официальный Пекин отрицает поставки оружия Москве.

Представители властей Китая, Ирана и России не ответили на запросы Politico о комментарии. Сотрудник "Анозита" в телефонном разговоре с журналистом попросил прислать вопросы по электронной почте — после того, как почтовый сервис не смог доставить письмо по указанному адресу, на предприятии перестали реагировать на звонки.